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CARTELERA TV | 27 de junio de 2020

- 20:36 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.15 CINE. INSEPARABLEMENTE JUNTOS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

15.45 CLUB 57

16.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL

18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

19.45 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.15 GRAN BARTENDER EN CASA

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: OLÍMPICO vs. QUIMSA (R).

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