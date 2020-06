FÚNEBRES | 27 de junio del 2020

26/06/2020 - 23:01 Funebres

- Hugo Nicanor Bordón

- Luisa Quiñónez (La Banda)

- Sara Argentina Mansilla

- Juan Delia Santillán de More (Fernández)

- Emilio José Khairallah (Villa Robles)

- Lidia Azucena Salto (La Banda)

- Pascual Anselmo González (Salavina)

- José Roberto Herrera (La Banda)

- Joaquín José Javier Mansilla

- Pascual Alejandro Gómez (Vilmer)

- María Susana Cerioni de Scaglioni (La Banda)

Sepelios Participaciones

BORDÓN, HUGO NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/20|. Descansa en paz en el Reino de Dios, porque te lo has ganado con creces. Nunca te vi con gesto adusto, al contrario siempre te mostraste comprensivo, amable, dispuesto a buscar soluciones en lugar de controversias. Siempre aconsejabas lo mejor. Me enseñaste que nunca debía ser opresivo con el pobre y mucho menos defraudar al obrero en su jornal. Gracias hermano Hugo por todos los ejemplos de buen vivir que me has brindado. Con mi esposa Perla Buenvecino y familia abrazamos a Delina, Cacho, Marisa y demás familiares. Hasta siempre hermano. Luis Congiu.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Integrantes de la promoción 1953 de la Esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano participan con pesar el fallecimiento de su querida compañera y amiga Leonor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CRISTINA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/20|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos despiden los restos mortales del querido amigo, rogando al Altísimo por su descanso eterno.

CRISTINA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/20|. La Acción Católica de Mujeres de La Catedral Basílica participa su fallecimiento acompañando con oraciones a sus hermanas Claudelina y María del Valle y a toda su familia. Los abraza con cariño en este momento de dolor.

MANSILLA, JOAQUÍN JOSÉ JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Sus padres: Víctor José Manuel Mansilla y Lidia Beatriz Rodríguez, su esposa, hijita y hermanos, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANSILLA, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Sus hijos María del Carmen, Miguel Ángel Juan Carlos, sus nietos Fernando y Natalia Di Luca, Carla, Fernanda, Álvaro, Ernesto, Juan Carlos, Guillermo, y Belén Oliveri y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANSILLA, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Los amigos de su hija María del Carmen y de la flia. Oliveri: Chabelita Franichevich, su esposo Abel Tevez, sus hijos y sobrinos Adolfo y Javier, Elsa Álvarez de Rasquides y Olga Astudillo de Fernández Loza participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy. Acompañan con el afecto a sus hijos y demás fliares. de la amiga y demócrata ejemplar ferviente militante del Socialismo que hoy se fue físicamente.

MANSILLA, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Tere Contreras participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de su ahijado Juan Carlitos y acompaña a toda la querida flia. en estos momentos.

MANSILLA, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Mirta Neme, Tere Contreras, José Antonio, Ricardo A. Pérez Neme y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, BENITA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/20|. "Hace nueve días de tu partida a la Casa Celestial, danos la fortaleza para vivir con tu recuerdo". Tu hijo Francisco Campos, esposa e hijos agradecen a todos los que hicieron llegar sus condolencias y ruegan una oración a su memoria.

LAMI DOZO, ENRIQUE ALBERTO (q e p d)Fallecio el 27/5/20|. Hoy se cumple un mes de tu inesperada partida al Reino de Dios. Fuiste una gran persona, un buen esposo y un excelente padre. Con infinito amor estás siempre en nuestro corazón. Tu esposa María Elena y tus hijos Enrique, Joaquín y toda la flia Lami Dozo elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

NEIROT, CARLOS ALBERTO OF. INSP. (R)

DÍAZ, FACUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/20|. Hoy se cumplen 9 días que partiste a la casa celestial, cuánto dolor dejaste en tu familia. Solo nos reconforta saber que algún día volveremos a reencontrarnos para vivir juntos eternamente. Aquí quedó la vieja con su enorme tristeza y sí, 50 años juntos, donde rieron, lloraron, enseñándonos que el verdadero amor atraviesa todas las barreras. Papi, las lágrimas nunca dejarán de brotar al recordarte, porque estarán en las cosas bellas de la vida, en los pétalos de las flores que cuidaste con tanto amor, en el cántico de los pájaros, en la luz de los rayos del sol, porque fuiste un ejemplo digno a seguir, un gran hombre con defectos y virtudes que nos inculcó valores, pero sobre todo nos enseñó a vivir con humildad. Hasta en tu momento más crítico de salud nos demostraste valentía, nos preparabas día a día con tu fortaleza y eso es admirable mi viejo querido. Vuela alto "FRD", vuela ángel de nuestras vidas y danos fortaleza para seguir. Te amamos hasta la eternidad. Tu esposa Cristina, la India como la llamabas, tus hijos Virgilio, Marcela, Ángeles, Darío y Valeria, tus nietos que te extrañan mucho, quienes te llamaban Tata, Facu, Lucho, Mica, Marti, Mile, Sol, Guada, Luján, Leo, Prisci y Jorge, tus yernos Riki, Titi y Silvio, tu nuera Vero invitan al responso para pedir por tu eterno descanso hoy a las 14.30 en el cementerio de Los Flores.

GONZÁLEZ, PASCUAL ANSELM0 (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Sus hermanos Alejandrina, y Jesús González, sobrinos Mariela, Raúl, Eliana, Iara, Tomás, Ilan, Yariel, Ian, Mia, Lali, Alejandro y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Vaca Human, Dpto. Salavina SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Su hermana Victoria, sobrinos Verónica, David, sobrinos pol. Emanuel, Daniela y demás familiares part. el fallecimiento y sus restos fueron inhum. en el cementerio Los Romanos. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

QUIÑONEZ, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. Su esposo Evaristo Suarez, su hijo Omar Suarez, hija política Norma Sulca, amigos y vecinos más cercanos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cement. De la Capilla Dpto. Banda. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

SALTO, LIDIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Su esposo Nerio sus hijos Emanuel, y Verónica h. politicos Juan, Domingo sus nietos Nahuel, Tahiana y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La muerte no existe mientras tu recuerdo está latente en cada uno de nosotros. Tu esposa Mady, tu hijo Emanuel y tus hermanas y sobrinos. Rogamos una oracion al cumplirse el segundo aniversario de tu partida.

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudio, hoy se cumplen 4 años de tu viaje al cielo. Me faltas físicamente pero se de tu felicidad más allá del sol. La mamá no puede expresar con palabras lo que significa tu ausencia si digo que a pesar de la distancia infinita te siente con ella porque la ayudas cada día. Me quedan ¡tantas cosas! tuyas que te hacían muy feliz: fotos de flia. en las canchas de fútbol, el circo, la escuela, cosas de tu Boquita y las que hacías en la escuela y talleres que están en toda la casa, tu ropa que me pongo. La fe me da fuerzas y esperanza en el reencuentro definitivo. Hasta que llegue elevo desde lo más profundo un beso grande. Descansa en paz junto al Padre Dios.

BLANCO VDA. DE GENTA, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad. Silvia, Claudia, Rocío y Loretta acompañan con dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Kuky.

BLANCO VDA. DE GENTA, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. Beatriz Vercelli, su hijo Fabián participan su fallecimiento y acompañan a Kuki y flias. en estos momentos de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

BLANCO VDA. DE GENTA, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. Raúl Miranda y familia participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Kuki acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. Carlos Missio, Claudia Esper de Missio y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de Arminda del Valle. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. Rosalía Alegre y Victoria Alegre de Esper participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mirta y Arminda en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, PASCUAL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Su hijo José Gómez, sus hnos Romelia Argentina, Juan, Ramona, Martin, Haydée y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Vilmer. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

KHAIRALLAH, EMILIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Su esposa Casilda Jiménez, sus hijos Karina, Titi, Llamile, Agustín, Mane, Emilio, Jain, Daiana, Ale, Daniel. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Villa Robles COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN DE MORE, JUANA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Sus hijos Rubén, Silvia, Feliciano, Liliana, Rosa, Diego, Patricio, Gloria, Héctor, Javier,Ana,More h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VIDAL, SALVADOR (Yony) (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/20|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Yony. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.