Iñaki Urlezaga revivirá hoy su despedida con Romeo y Julieta

27/06/2020 - 19:57 Pura Vida

El Teatro Colón emitirá hoy, a las 20, la función de despedida del bailarín argentino Iñaki Urlezaga, que protagonizó el ballet “Romeo y Julieta” para despedirse de los escenarios junto a la intérprete del Royal Ballet de Londres Lauren Cuthbertson en el rol de Julieta.

“Fue un día de miles de sentimientos encontrados, con ese telón que no se iba a abrir y cerrar nunca más delante de mí, con esa chaqueta que ya no me iba a poner”, rememoró el bailarín sobre aquella jornada del 23 de septiembre de 2018, cuando ante un Colón colmado cerró una carrera sobresaliente que lo llevó a destacarse en las más prestigiosas compañías del país y del mundo.

¿Vas a mirar la función de este domingo?

Lo tengo programado, pero veré si cumplo y la veo. Nunca he mirado mucho lo que fui haciendo. Tal vez, ésta me proponga otra experiencia y sea una buena ocasión para ver qué es lo que representó esa función en el Colón.

¿Qué significó cerrar tu carrera en el Teatro Colón con el personaje de Romeo?

El Colón me dio la felicidad de despedirme del público que me vio crecer porque yo salí de esa escuela, luego pasé un breve tiempo como bailarín de fila en el Ballet Estable y luego, durante mucho tiempo, volví como invitado. Por eso, la relación con el público se mantuvo a lo largo del tiempo y era importante darnos la posibilidad de despedirnos: no dice adiós solo el artista, sino que el público también. Por eso, voy a estar eternamente agradecido por haber vivido ese momento y porque el Colón lo haya realizado.

¿Qué te aportó cada una de las experiencias vividas en cada momento de tu carrera?

Creo que el artista va viviendo etapas diferentes. Estudié en Estados Unidos y terminé de formarme un poco. Después, en La Plata di mis primeros pasos como profesional, me sirvieron para hacer fila y aprender a estar en un escenario, me enseñaron a maquillarme, a colocarme una peluca, y todo ese detrás de escena. Más tarde en el Colón ya tuve algunos papeles más destacados. Y en Inglaterra, donde más tiempo estuve, se cimentó aquello que ya sabía. Allá, además, pude explorar todo el repertorio del siglo XX; esas obras más modernas, sobre todo psicológicas, y eso fue un desafío: dejar de ser el príncipe y pasar a ser un ser humano mundano. En síntesis, cada lugar tuvo lo suyo, a lo que se sumó la experiencia de formar acá una compañía privada en la que bailaba y dirigía y finalmente conducir un ballet nacional.

¿Cómo es tu vida de maestro y de coreógrafo en medio de esta pandemia?

Siento que a través de la web y a través de las pantallas uno puede estar en contacto realmente hasta un cierto límite con sus alumnos. Porque hay algo de lo presencial que sigue siendo, por suerte, vital y primario y es el contacto genuino que el profesor tiene cuando muestra físicamente un paso, cuando corrige en el cuerpo, o cuando señala que la postura es más adelante o más atrás. En fin... creo que toda esta experiencia es muy difícil de reproducir por internet.