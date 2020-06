“Amor sin etiquetas” para celebrar la diversidad

27/06/2020 - 20:04 Pura Vida

Lifetime se caracteriza por ser una marca que celebra a la mujer en toda su expresión, acompañándola en todos los momentos que mejor la representen. Por ello, por primera vez en su historia, se suma a la celebración del amor y la diversidad en el Mes del Orgullo LGBTQ, que se festeja cada 28 de junio en todo el mundo.

Convencida de la absoluta necesidad de conquistar una sociedad mundial en la que existan derechos equitativos, Lifetime se suma el PRIDE 2020, y lo hace con una programación en la que las Lifetime Movies retratan historias que rinden un homenaje a la fuerza y determinación de las mujeres para defender quiénes son y a quienes aman.

De esta forma, transmitirá el próximo hoy el especial de películas de Lifetimes Movies “La Arquera”, “Durmiendo con el peligro” y “Alex Cooper: Atrapada en el clóset”; que llegarán a la pantalla en el ciclo “Amor sin etiquetas”, y que retratan la vida de mujeres abiertamente lesbianas que sortean toda clase de obstáculos para defender su amor.

Marcha del Orgullo Gay en digital

El canal de la mujer del siglo XXI también se une al PRIDE 2020 traspasando la pantalla de la televisión, gracias a la realización, por primera vez en la historia, de la Marcha del Orgullo Gay en digital, por lo que la marca abraza la oportunidad de acompañar a sus usuarios en esta celebración y desde su trinchera, también por ver primera, lanzar acciones que dejan en claro que celebramos el amor y la diversidad.

“Alex Cooper: atrapada en el clóset” y “La Arquera”, dos películas que provocan reflexiones

La Arquera

Es una película basada en hechos reales. Narra la historia de Lauren Pierce, campeona juvenil de arco de su instituto, que golpea brutalmente al novio de su amiga y su compañera Emily porque este la maltrata. A raíz de este incidente, Lauren es obligada a ir al reformatorio de chicas Paradise Ridge. Allí conoce a Rebecca Rolinski, una joven fuerte que lleva varios años en el instituto y es severamente castigada por uno de los guardias.

Alex Cooper: atrapada en el clóset: Basada en las memorias Saving Alex: “When I Was Fifteen I Told My Mormon Parents I was Gay, and That’s When My Nightmare Began”, escritas por Alex Cooper y Joanna Brooks, esta película relata la desgarradora historia de vida de Alex cuando a sus 15 años, reveló a sus padres mormones que era homosexual. Ellos temieron tanto por su alma que la sacaron de su hogar en el sur de California y la pusieron en contra de su voluntad en un hogar de terapia de conversión en Utah. Atrapada durante ocho meses con extrañas, Alex enfrentó horribles castigos y palizas que pretendían “curar” su homosexualidad.