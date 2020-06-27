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CARTELERA TV | 28 de junio de 2020

A LAS 23 BAKE OFF ARGENTINA

- 20:06 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CLUB 57

18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

00.30 VER. VIDA EN RED

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

14.30 VHS

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN vs. DEF. DEL SUD (R)

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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