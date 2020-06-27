CARTELERA TV | 28 de junio de 2020

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.15 CLUB 57
18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
21.00 POR EL MUNDO EN CASA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
00.30 VER. VIDA EN RED
00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
14.30 VHS
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN vs. DEF. DEL SUD (R)
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO