FÚNEBRES | 28 de junio del 2020

- Carmen Carrillo (La Banda)

- María Lucinda Ruiz (Dpto. Copo)

- María Esther Chazarreta

- Graciela del Valle Greisert de Antonio (La Banda)

- Mónica Viviana Correa

- Franco Leonel Vázquez

CHAZARRETA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d) Falleció el 27/6/20|. Sus hijas Myriam, María de los Ángeles (Guti), María Daniela, h. políticos Eduardo, nietos Lautaro, Xiomara, Zohe, Hiara, David y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- T. 4219787.

CHAZARRETA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d) Falleció el 27/6/20|. Su hermana Hilda, sus sobrinos Nancy Torres y Francisco del Malvar participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d) Falleció el 27/6/20|. Ramón Basualdo y sus hijos Maximiliano y Ramiro participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, MÓNICA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Su esposo Jorge Daniel Escobar, sus hijos Alejandro, Ramiro, Pablo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cemet. Jardín del Sol a hs 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V Nº 1). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MANSILLA DE OLIVERI, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Marta Zelarayan, Miguel Angel Piñeyro, Marianina y Gaby, y sus respectivas familias; participan de su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el día 28/6/17|. "Un día como hoy, hace tres años te fuiste de nuestro lado. Mis ojos colmados de lágrimas te veían ese momento partir, pero mi corazón no te dejaba ir. No hay un día que tu recuerdo no invada mi mente, ni que te pida, sigas dándome fuerza para sobrellevar el gran vacío que dejó tu ausencia. Sé que llegara el momento que nuestro Padre celestial disponga que nos volvamos a ver. Mientras tanto, busco en cada estrella reluciente tu presencia, anhelando ese reencuentro de volver a vernos. Fuiste ejemplo de lucha, bondad, humildad y generosidad, Papi "te amo por siempre". Luján Soriago.

VÁZQUEZ, FRANCO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Sus padres: Pino y María Laura, sus hermanos: Noelia y Agustin y demás familiares part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el La Piedad. Casa de duelo: Pedro León Gallo 2341 B. Industria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COMÁN DE LEGUIZAMÓN, CARMEN DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. A 9 años de tu partida, tu esposo e hijos te |mantenemos viva en nuestros corazones. Invitamos a familiares y amigos a rezar en su amada memoria al cumplirse 9 años de su fallecimiento.

CARRILLO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Sus hijos Lilian, Lito, hija política Edith, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (Susi) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Con dolor inexplicable, su prima Alicia Ida Fernández y sus hijos Rossana, Silvana, Alfredo y Juan José con sus respectivas familias, participamos su in esperada partida a la casa del Padre. Rogamos que la resignación acompañe a su esposo, hijos, nietos y familiares.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Sus amigos Juan Carlos Brunet, su esposa Stella Maris Nallim, sus hijos Diego, Pablo, Germán, Ramiro y Noelia participan con profundo dolor su pronta partida. Elevan oraciones en su memoria, que Dios la reciba en su reino para su eterno descanso.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Sus familiares María Aurora Scaglioni, Cristina Ledesma, Omar Carrasco, María Belén y Martín Carrasco; Silvia Ledesma, Carlos Ruiz, Camila y Mariano Ruiz participan con tristeza su partida y elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Los amigos de sus hijos Sirley y Cristian: Ferna, y Naty; Vero y Dany; Diego y Jessi; Pablo y Caro y Rubén y Ely participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Daniel Camacho, Verónica Angeleri y sus hijos Valentín y Josefina Camacho participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Fernando Escañuela, Natalia Salomón y sus hijas María Pía y Helena Escañuela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Pablo Russo, Carolina Ongaro y sus hijos Federico, Matías y Benjamín Russo participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Diego Camacho, Jessica Caro y sus hijos Mauro y Luciana Camacho participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Ely Camacho y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Milena Milagros Matarazzo, su esposo Martín Pontone y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Juan Carlos Egea, su esposa Dora Jorge, sus hijos Cristian y Rocio Egea participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Descansa en paz en el Reino de Dios. Luisa Jorge acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

GREISERT DE ANTONIO, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Su esposo, hijos, nietos, hermana y sobrinos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BLANCO VDA. DE GENTA, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/20|. 20 Sucen Manzur (Turca) sus hijos Chuli y Negro participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a Kuki y familia, ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, RÁUL EDUARDO (Rely) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/20|. A. los 63años. Sus sobrinos Cabanes Argota y Marcelo Maldonado y su primo René Argota y sus respectivas familias particiapn con profundo dolor y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de Mercedes Buenos Aires.

MALDONADO, RÁUL EDUARDO (Rely) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/20|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín) Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, RÁUL EDUARDO (Rely) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/20|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesa. Jota y Dorys Jozami y sus hijos Julio, Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento.

RUIZ, MARÍA LUCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Sus hijos Lucía, Gloria, Nelda, Regina, Daniel, Santos, Delibano, Gabriel, Eudoro, Adonis, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Santa Rosa (Dpto. Copo). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

VIDAL, SALVADOR (Yony) (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/20|. La Pequeña Comunidad San Expedito participa con dolor el fallecimiento del cofundador. Rogamos oraciones en su memoria y cristiana resignación a la familia.