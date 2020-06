Adolescente huyó de la casa y denunció que su padre la abusó desde los 13 años

28/06/2020 - 00:08 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Gladys Liliana Lami, dictó la prisión preventiva en contra de un peón golondrina, cuya hija le atribuye tres años de abusos sexuales, incluido a su hermana, quien tendría un hijo cuya paternidad será investigada.

Según la investigación de la fiscal Andrea Darwich, la pesadilla se situó en una casa del departamento Avellaneda y llegó a su fin los primeros días de junio.

La víctima, de 16 años, se hartó de los abusos y de los malos tratos de su madre. Huyó de la casa y buscó auxilio en la de su tía, hermana del acusado.

Urgente, la tía interpuso la denuncia y la fiscal puso en marcha el largo andamiaje legal. El 1 de junio, la fiscal asistió a la menor en Cámara Gesell, en cuyo transcurso la adolescente relató los distintos episodios de abusos de su padre; entregó sms y capturas de pantallas.

Por ejemplo, en una del 23 septiembre de 2019, el padre le habría escrito: “Quedate con ese chango en la plaza, pero cuando vengas sabes que tendrás que p...”. El 5 de junio el acusado cayó preso y fue imputado por “abuso sexual simple reiterado y calificado por el vínculo y situación de convivencia preexistente”.

“Desde los 13 años que se mete en mi pieza y cierra la puerta. Me manosea y lo corro”, habría ahondado la adolescente en Cámara Gesell. “Mi madre nunca me ayudó. Ella se la pasa pegándome y ordenándome que me calle la boca...”, añadió.

El 9 de junio el individuo fue indagado, pero poco y casi nada aportó a la investigación. Se aferró al silencio y su entorno apenas deslizó que la menor “tiene celos de su hermana”.

La investigación de Darwich incluye una evaluación psicológica de la menor, en quien concluyeron: “Indicadores de ansiedad, angustia, carencia afectiva y sentimientos de inseguridad”.

En su resolución, la magistrada advirtió que la investigación conlleva “un hecho muy grave de violencia y ataque sexual”, más “amenazas de algunos integrantes de la familia”.

Como restan aún un informe socioambiental y advierte “serio peligro de entorpecimiento en la investigación”, la magistrada resolvió dictarle la prisión preventiva y rechazó el pedido de excarcelación.