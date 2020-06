Abogados en aprietos económicos por el parate derivado del Covid-19

28/06/2020 - 00:33 Policiales

Al principio del año observábamos cómo la pandemia del coronavirus comenzaba a asolar al mundo, pero aún la veíamos lejana. Su arribo a nuestro país se dio de forma repentina, en la segunda mitad de febrero y la primera de marzo, cuando se encendieron las alarmas y el Gobierno nacional decretó la cuarentena social preventiva y obligatoria ante los primeros casos. El confinamiento trajo aparejada la paralización de casi todas las actividades laborales, salvo las consideradas esenciales.

La Justicia fue uno de los sectores que vio limitada su actividad. Ello restringió aún más la actividad de los abogados, que no tenían permisos para circular ni atender clientes en sus estudios jurídicos por la DNU nacional.

EL LIBERAL le hizo un cuestionario a un grupo de abogados, algunos más experimentados, otros más jóvenes, con diferentes recorridos y miradas, con el propósito de tener diferentes voces que reflejen cuáles fueron las consecuencias del aislamiento en lo laboral, la imposibilidad de asistir a Tribunales, la respuesta a sus clientes y cómo ven el futuro inmediato en el plano judicial, después de que durante la primera mitad del año el trabajo ha sido casi nulo.

Todos coincidieron en que se vieron afectados económicamente, en gran medida, con dificultades para sostener sus estudios y los gastos que ellos implican, ya que no pudieron desempeñar su labor durante este primer semestre, principalmente los más jóvenes. Sobre la mirada para lo que resta del 2020 las opiniones son dispares y varios de ellos cuestionarios algunas demoras en la atención y dificultades con la infraestructura e innovaciones digitales que se emplearon.

Los letrados contestaron el siguiente cuestionario:

1. ¿Cómo afectó y afecta la labor de los abogados la cuarentena?

2. ¿Los puso en aprietos económicos? ¿Quién lo sufrió más, el que recién empieza, los del fuero Civil, todos?

3. ¿Se puede considerar “un año perdido” para la labor del abogado?

4. ¿Cree que se puede recuperar el tiempo que no se pudo trabajar?

Malena Bustos, abogada penalista: “El tiempo que pasó no se recupera”

El impacto del virus Covid-19 en la economía y en la vida cotidiana ha sido trascendental en estos últimos meses. Todos los rubros se vieron afectados en menor o mayor medida e indudablemente los abogados no estamos al margen de esta problemática.

Los que ejercemos esta profesión de manera liberal nos hemos visto en serios aprietos: en un primer momento al decretarse el aislamiento preventivo social y obligatorio suspendimos nuestra actividad laboral, esto implica que muchas familias que viven de los ingresos cotidianos de esta profesión vieron en riesgo su sustento económico o bajaron notoriamente su nivel de vida.

Desde el Poder Judicial de la provincia se decretó una feria judicial extraordinaria, con suspensión de plazos procesales, que duró más de 80 días, cumpliendo de este modo el aislamiento social obligatorio para enfrentar esta pandemia.

Asimismo, el trabajo de los abogados no estaba permitido, por lo que en esta primera etapa nos vimos totalmente imposibilitados de trabajar.

Luego, en una segunda etapa se autorizó nuestro trabajo, pero de forma acotada- solo los días martes y viernes de 17 a 19 se podía atender a nuestros representados- esta metodología tampoco posibilita un trabajo regular, sumado a que los tribunales -como ya lo mencioné- atravesaba una feria judicial extraordinaria con plazos procesales suspendidos, pero a partir de ese momento fuimos retomando de a poco la actividad.

Asimismo, es importante destacar que, desde el Poder Judicial de Santiago del Estero, de forma muy acertada, se implementó una nueva plataforma y mesa de entrada virtual, a los fines de que los abogados pudiéramos presentar nuestros escritos y movilizar causas preexistentes, como también se implementaron las audiencias de manera online, lo que significó una nueva forma de trabajo remoto o teletrabajo, a lo que todos rápidamente debimos adaptarnos.

Entiendo que, dentro de todas las ramas del derecho, el fuero Penal se encuentra en una situación un poco más favorecida, ya que se implementaron desde los juzgados de Control y Garantías y Cámara de Apelaciones, las audiencias online, lo que nos posibilitó trabajar de manera remota desde nuestros estudios jurídicos.

Es innegable el perjuicio económico que sufrimos todos los profesionales durante los primeros meses de la cuarentena obligatoria, y si bien no podemos hablar de un año perdido, la situación es una: el tiempo que pasó no se recupera.

De aquí en adelante, que se levantó la feria judicial y podemos ejercer nuestra profesión de manera casi normal, será trascendental el rol de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y defensores oficiales) a los efectos de evitar la mora judicial y poder brindarles un servicio de justicia a los ciudadanos.

Será muy importante que los abogados litigantes nos adaptemos rápidamente a esta nueva forma de trabajo, que implica que todas las audiencias se realicen vía plataformas virtuales, como también la presentación de escritos y la compulsa de expedientes en todas las ramas. En este marco de pandemia la tecnología es nuestra aliada, debemos necesariamente amigarnos con ellas, la tutela judicial efectiva no puede ni debe ser una utopía. Desde mi perspectiva, una de las cualidades que definen a quienes ejercemos esta profesión es la ‘resiliencia’ es decir la capacidad de superar cualquier tipo de dificultad y si bien es esta una situación muy dura que nos toca transitar, entiendo que las crisis generan oportunidades y es allí donde mejor nos desenvolvemos los abogados.

Por lo tanto, a pesar de los momentos económicos duros que pasamos, confió en que a partir de que se normalice nuestra situación laboral, la económica ira de la mano.

Gabriel Coronel Chalfón, abogado penalista: “Se hubiera esperado un gesto hacia el profesional desde la Caja Forense o el Colegio de Abogados”

1. Si afectó y afecta, pero la medida o magnitud depende del fuero que el colega desempeñe. En el fuero Penal se sintió menos el impacto porque nos adecuamos a los medios informáticos por ejemplo indagatorias vía virtual y del mismo modo las excarcelación, eximiciones de prisión, etc.

Pero el profesional que se desempeña en el fuero civil, laboral, etc. no pudo ejercer, recién ahora hace muy poco tiempo están implementando los sistemas virtuales, pero de manera muy lenta y engorrosa, con muchos problemas para el profesional. Desde la carga de los escritos en el sistema, hasta el momento de acompañar la documental original.

Los juzgados deberían unificar criterios y aplicar una única forma en el modo, ya que esto facilitaría la labor profesional y evitaríamos pérdida de tiempo, tanto para los profesionales como para los juzgados mismos.

2. Sí puso en aprietos económicos a muchos colegas. Aquí también se debe distinguir el fuero Penal que de alguna manera se continuó trabajando desde de la casa vía virtual, de los otros fueros que hace muy poco tiempo retornaron su labor.

Muchos profesionales el único ingreso que tuvieron en la cuarentena fue su asesoría en alguna repartición del Estado provincial que fue un aliciente más que importante para paliar la situación económica.

Quizás se hubiera esperado un gesto hacia el profesional desde la Caja Forense o el Colegio de Abogados para ayudar con algún crédito o bono a los profesionales que padecieron el impacto económico por la pandemia.

3. Aquí una vez más debo distinguir los fueros. En el fuero Penal no, ya que todos los actores llámense jueces, fiscales y abogados nos adecuamos a los medios tecnológicos y colaboramos en nuestro accionar como auxiliares de la Justicia. Por ejemplo hay que destacar el trabajo de los oficinas de OGA, común y género, que fijan las audiencias sin demoras e incluso hacen pruebas de las mismas 24 horas antes, sin importar si es domingo o feriado. Pero en el fuero civil por ejemplo hay atrasos más que considerables tanto en los decretos y ni que hablar en sentencias, salvo excepciones, obvio.

4. No, el tiempo que pasa no se recupera. Pero esperemos que estos medios tecnológicos que se están aplicando vayan corrigiendo errores y se podría encaminar a que se agilice todo el sistema y sea menos engorroso para los profesionales que ven limitado su ejercicio profesional. Pero se debe destacar que la mayoría de los colegas tienen conciencia y valoran el accionar que primero se debe preservar la salud, cuidarnos todos y luego adecuarnos a ésta pandemia que afecta a todo el mundo. Primero la salud, luego lo demás se puede recuperar de a poco. La vida si se va no se recupera.

Eduardo Javier Leiva, abogado penalista: “La labor del abogado está siendo afectada con la forma virtual”, aseguró

1. La labor del abogado se vio afectada como las demás profesiones y está siendo afectada con la “Justicia virtual”. En nuestra provincia no contamos con la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de audiencias, sin que haya interrupciones; se están desnaturalizando los debates, por ejemplo en un juicio no se puede objetar un testimonio, y ello es un pilar para la estrategia de la defensa que se está viendo limitada.

2. En mi caso estuve trabajando durante la cuarentena y no tuve aprietos económicos, pero sí sé que algunos colegas no corrieron con la misma suerte y tuvieron que atravesar algunas situaciones más complejas. Lamentablemente los que recién comienzan vieron más comprometida su realidad.

3. Se podría decir que sí, que es “un año perdido”, ya que los juicios programados para el 2020, prácticamente no pudieron concretarse, o se están desarrollando con muchas demoras, y ello implica un retraso en la resolución de causas, lo que perjudica a los abogados.

4. No se puede recuperar el tiempo que no se pudo trabajar, se necesita tiempo para cada una de las causas, para poder darle el tratamiento que se merecen. Personalmente considero que ese tiempo perdido no se recuperará.

Diego Leonardo Lindow, abogado penalista: “Afrontar pérdidas por seis meses, es casi imposible”

La pandemia que azota al mundo entero trajo sin duda alguna un resquebrajamiento en la economía mundial y como no estamos exentos los abogados, también sucumbimos los profesionales.

El profesional independiente, es decir aquel que no tiene paralelamente una asesoría o que vive exclusivamente de la profesión, fue quien más se vio golpeado por los efectos de esta pandemia.

Recordemos que los abogados vivimos de los honorarios profesionales que nos pagan nuestros clientes y en causas civiles, laborales, la contraparte. Ya arrancamos con un año 2019 difícil en lo económico y a ello le sumamos la feria de enero que no se trabaja salvo casos de feria que son excepcionales.

El mes de febrero fue un mes prácticamente muerto donde ya comenzó a correr como reguero por el mundo este maldito Covid-19. Y como colofón, en marzo se decretó la cuarentena que terminó de sepultar a todos los que litigamos día a día por nuestro sustento.

Sin dudas una gran parte de los profesionales tienen sus Estudios Jurídicos en su casa, pero hay una enorme cantidad de abogados que alquila un inmueble de oficinas para montar el estudio.

Entonces, se debe tener en cuenta que desde enero hasta junio no solo no hubo ingresos, sino que los egresos desangraban a más de uno.

Los gastos fijos que debemos afrontar nacen con alquiler, teléfono, electricidad, internet, suscripciones jurídicas, sueldo de secretarias, cargas sociales, alquiler de cochera para auto y sumado a ello los gastos propios de nuestra vida diaria.

Es decir, que todos los meses debemos mantener nuestros hogares y el mismo Estudio que no está funcionando (ahora sí).

Con esto, se limitó la circulación de personas, lo que hizo también que no concurran nuevos clientes a los estudios, y no se puede cobrar la consulta profesional que siempre ayuda con los gastos.

De todos los gastos, casi ninguno se pudo evitar, ya que son fijos.

Sin duda los más afectados son los noveles abogados que no pudieron hacer unas reservas económicas que le permitan capear el temporal. Quienes tenemos más años en la profesión quizás hacemos previsiones para estas contingencias. Pero hay que tener en cuenta que fue un corte de ingresos repentino que impidió prever hacer un ‘colchón’ para afrontar esta pandemia. Pero igualmente no sé quién puede hacer un colchón de dinero como para afrontar pérdidas por seis meses, es casi imposible.

Dentro de las ramas legales, creo que los que pudimos asomar un poco la cabeza fuimos los abogados que nos desenvolvemos en la rama del Derecho Penal, ya que lamentablemente la violación de la norma no la detiene ni la pandemia.

Creo que queda medio año aún, no está perdido el año y si se mejoran los sistemas de atención al público y los organismos judiciales, puede permitir con un esfuerzo mancomunado de todos, salir de esta crisis. Como medida, propongo la realización de audiencias en turnos vespertinos, ya que, al no atender tantos clientes, podemos darnos el tiempo para hacer audiencias por las tardes y de esta manera recuperamos y descomprimimos la mora judicial.

Francisco Palau y Lucas Vieyra, abogados penalistas: “Conocemos casos de otros colegas que estuvieron en aprietos económicos”

1. La cuarentena nos afectó porque en un primer momento con el dictado de la feria estuvo paralizada nuestra actividad y, obviamente, esto impactó en la economía de todos los profesionales. Al levantarse la feria si bien la actividad judicial se retomó algo mermada comenzamos a percibir honorarios por nuestra labor.

En cuanto al servicio de administración de Justicia la afectación fue grave porque casi 60 días Tribunales estuvo cerrado y con ello quedó al descubierto lo negativo de no tener un proceso “despapelizado” o digitalizado.

Si bien se implementaron soluciones paliativas, éstas no fueron suficientes y el parate afectó de manera severa al sistema judicial y a los ciudadanos en general que no pudieron contar en su plenitud con el servicio de Justicia.

2. A todos nos afectó la cuarentena desde lo económico a unos más y a otros menos. Los colegas que contaban con ahorros pudieron pasar la crisis sin mayores problemas. Pero conocemos casos de otros colegas que estuvieron en aprietos económicos. Sin duda esta crisis nos transformó necesariamente en buenos administradores de recursos escasos.

Seguramente sufrió más el colega que recién empieza y sin dudas los colegas que hacen Civil y Laboral. Puesto que el fuero Penal continuó trabajando aunque con severas limitaciones, pero trabajando al fin.

3. En lo más mínimo creemos que se pueda considerar un año perdido ya que la relaciones jurídicas y procesales continúan causando efectos más allá del aislamiento y la actividad en tribunales está restablecida.

4. Entendemos que si hay ganas de trabajar, tranquilamente se puede recuperar el tiempo perdido. Hay muchas opciones para aplicar como por ejemplo trabajar mañana y tarde en Tribunales (obviamente pagándoles a los empleados por las horas extras).

Sandra Zeman, abogada penalista: “La gente no posee los medios económicos para afrontar el pago de honorarios de un profesional”

1. Nos afectó desde el inicio de la cuarentena y nos afecta actualmente ya que las causas se encuentran prácticamente paralizadas, nuestra labor se ha visto seriamente afectada.

2. Por supuesto que nos puso en aprietos económicos, sin discriminar entre los noveles abogados y los que ya tenemos una dilatada trayectoria. En mi caso al ser especialista en Derecho Penal, con el nuevo sistema acusatorio, los casos son tomados por los defensores oficiales, ya que la gente no posee los medios económicos para afrontar el pago de honorarios de un profesional experto en la materia.

3. Si continúa el sistema, de atención por turnos y la Mesa de Entradas virtual, es un año prácticamente perdido para un profesional del Derecho, ya que todo trámite se demora y se dilatan los plazos para la resolución de las causas o para fijar fecha de audiencias de manera virtual.

4. El tiempo transcurrido no se recupera, al contrario, lo que se inició en febrero de este año con suerte concluirá el próximo año.

En cuanto a las defensas penales, el tiempo a veces es un aliado y muchas otras es un verdadero enemigo para quien espera la fecha para su audiencia.

Esta pandemia afectó a los profesionales independientes, ya que la cadena de pago se ha cortado y la gente no puede afrontar los honorarios de un profesional del Derecho y no tiene otra opción que la asistencia de los defensores oficiales, que realizan una excelente labor, pero que son nuestros directos contrincantes en cuanto a la defensa penal.

Estamos subsistiendo, al menos en mi caso, gracias a los ahorros que uno tiene de las causas cuando se podía litigar.

Miguel Torres, abogado penalista: “La virtualidad que se implementó es una buena idea, pero no está funcionando”

1. La pandemia afectó en todo sentido a los abogados; primero que estábamos imposibilitados de trabajar salvo cuestiones muy excepcionales que eran ínfimas establecidas por la feria extraordinaria. Luego el hecho de no poder asistir a nuestros estudios y tener que armar miniestudios en nuestras casas, estar vedado el contacto con los clientes salvo vía telefónica en un comienzo, luego poder asistir a los estudios en horarios reducidos los cuales muchas veces eran inoficiosos.

Hoy la virtualidad que se implementó es una buena idea pero no está funcionando. Lamentablemente estamos litigando a ciegas muchas veces y existen muchas quejas de los abogados en general de cómo está funcionamiento el sistema. Nos modificó la forma de trabajo a la cual nos tenemos que aggiornar.

2. Sí, afectó muchos los ingresos de los abogados; éste es un año duro, ya se paralizó mucho tiempo la Justicia y luego se habilitó y se levantó la feria pero seguimos trabajando de manera limitada.

Los abogados penalistas fueron los que más trabajaron o al menos tenían más posibilidades en esta feria extraordinaria y los otros fueros la pasaron y pasan muy mal lamentablemente.

3. No me atrevo a decir perdido, ya que faltan 6 meses para su finalización, pero sí es y va ser un año durísimo para todo el fuero. Además estamos en un proceso de adaptación a los sistemas virtuales por lo que creo que no va cambiar en mucho hasta fin de año y más si no se permite ir a tribunales de manera libre.

4. El tiempo perdido no se va a recuperar en ningún fuero lamentablemente y es una grave afectación no sólo a los abogados si no también a los justiciables que deben entender que estás cuestiones exceden la labor de sus abogados por las demoras producidas.

Hoy tenemos un sistema de turnos para ir a ver los expedientes los cuales dependiendo el fuero son dados para tres semanas en algunos casos haciendo imposible trabajar de esa forma. Nadie desconoce el cuidado que debemos tener por el Covid-19 y ser lo más responsables posibles, pero se debe flexibilizar y ampliar la asistencia de los abogados a tribunales ya que no contamos con un sistema digitalizado como en el fuero federal que podemos acceder a ver los expedientes vía virtual.

En el ámbito penal existen algunas cuestiones que se deberán dar soluciones de carácter urgente sobre todo la implementación de los juicios presenciales con los recaudos necesarios a los fines de evitar la vulneración de derechos y garantías de las partes.

El servicio de Justicia debe ser considerado entre los rubros esenciales que existen hoy en la actualidad por la importancia que conlleva socialmente e institucionalmente siendo uno de los tres Poderes que tiene nuestro país.