Lucas Ramos: en el nombre de la madre

28/06/2020 - 00:51 Deportivo

La pasión por el fútbol la heredó de su papá, pero también de su mamá. Es que Isabel jugaba de chica en el barrio de su Clodomira natal. Siempre fue muy compañera de su hijo Lucas, que con apenas 13 años ya debutó en la Primera de Atlético Clodomira, club donde también jugó su papá.

En enero del 2016, Lucas Ramos transitaba el último año de una extensa trayectoria futbolística, en Desamaparados de San Juan. Su mamá hacía ya cuatro años que venía luchando contra un cruel cáncer de piel. “A ella le había afectado en la parte de la cara. Y en ese año empeoró, perdió la visión de un ojo”, recuerda con dolor Lucas, que cada quince días volvía a Santiago para ver a su madre.

En las semifinales del Torneo Federal B, Desamaparados tenía como rival a Huracán Las Heras de Mendoza. La rivalidad entre sanjuaninos y mendocinos es similar a la de los santiagueños con los tucumanos, sin importar qué equipos estén al frente, siempre está por encima ese orgullo provincial.

En la ida, en Mendoza, Huracán se impuso 2 a 1, por lo que el equipo del defensor santiagueño estaba obligado a ganar al menos por un gol en la revancha, para forzar la definición por penales.

En esa semana, Lucas volvió a Santiago el miércoles, porque su mamá ya estaba muy mal. Y falleció en la madrugada del viernes. “El técnico, Ricardo Dillon, me dijo que si decidía ir a jugar, me iba a esperar hasta último momento”, recuerda el clodomirense.

“Mi mamá falleció a las 2 de la mañana del viernes, el entierro fue el sábado al mediodía y a las 3 de la tarde agarré el auto y me fui solo a San Juan. Llegué a las 11 de la noche, fui directamente a la concentración. Hablé con el técnico, le dije que quería jugar. Me vio el kinesiólogo y físicamente estaba bien”, relata sobre aquel periplo que hizo porque sabía que “mi mamá hubiese querido que juegue ese partido, lo hablé con mi papá y mi hijo”.

El partido

El domingo 7 de junio de 2016 será inolvidable para Lucas. La expectativa era enorme y el estadio estaba repleto.

“Desde el primer minuto dominamos el juego y no podíamos romper el esquema defensivo de ellos. En el primer tiempo atacamos más con ideas. En el segundo ya fue mucho nerviosismo. Ellos estaban parados en la puerta del área. Llegábamos con pelotazos, pelotas por afuera, pero más que nada era empuje porque ya se habían acabado las ideas”, recuerda Lucas.

Hasta que llegó el minuto 40. Tiro de esquina desde la derecha para Desamparados. La pelota que viaja al segundo palo y allí se eleva el santiagueño, como queriendo alcanzar el cielo que se había ganado su madre, para darle de cabeza y poner el 1 a 0. “Fue un desahogo tremendo, porque con el 0 a 0 nos estábamos quedando afuera”, añade Ramos.

La dedicatoria del gol, además de su mamá Isabel, fue también para unos amigos que habían ido a ver el partido y que “justo en el viaje a San Juan tuvieron un inconveniente con la camioneta, por eso en el festejo del gol hago una referencia a lo que ellos habían pasado”.

Rodrigo Rivero, el árbitro santiagueño que dirigió aquella semifinal, pitó el final y todo se debía dirimirse en la definición por penales.

Los jugadores de Desamparados se reunieron en la mitad de la cancha y el DT Dillon de inmediato lo apartó a Ramos: “Junto con él y el ayudante de campo concordamos con lo que habíamos visto en la semana sobre quiénes estaban más preparados psicológicamente para patear los penales. Se acerca el utilero y me dice Lucas, vos vas a meter el gol de la clasificación”.

Comenzó pateando Huracán. En el segundo turno, el arquero local Lucero contuvo el remate de Cámara. Llegó el turno del quinto penal, con el marcador igualado en 4, y si Desamparados convertía, se clasificaba. Lo pateó Lucas Ramos, fuerte y al medio, para poner a su equipo en la final.

“En el trayecto de la mitad de la cancha hasta el punto del penal yo iba con la cabeza levantada mirando una paloma que se cruza desde la popular nuestra hasta al arco. Yo la seguía mirando y cuando llego al área grande, la paloma llega hasta la mitad del arco y se va. Creo que era una premonición o un aviso. Yo soy católico y siento que el alma de mi madre estaba en ese momento”, cierra un emocionado Lucas, en el nombre de la madre.

Con Desamparados, Lucas Ramos logró su cuarto ascenso y le puso el broche de oro a su carrera

No solamente en ese partido tan especial para Lucas se consiguió la clasificación a la final. Desamparados logró luego el ascenso al Federal A, el cuarto del defensor santiagueño que cerró su carrera el 9 de diciembre del 2016, con 34 años, jugando en la tercera categoría del fútbol argentino con el elenco sanjuanino.

Pero la emoción que sintió aquel 7 de junio fue incomparable para el clodomirense. “Fue una emoción enorme por todo lo que ha sido la previa, el partido, el gol para empatar y el gol para clasificar a la final. Fue un desahogo tremendo. Después del partido me he quedado tres horas en el vestuario y la gente no se iba. Nosotros nos sentimos campeones en ese partido, teníamos una autoestima muy alta. Cuando hablé con mi hijo, me dijo papá somos campeones”, confesó Lucas. Y su hijo no se equivocó. En la final, perdió 1 a 0 en la ida con Agropecuario Argentino, en Carlos Casares; pero ganó 2-0 en la revancha. Y encima un Día del Padre.

Los otros ascensos de Ramos fueron con Banfield (de la B Nacional a Primera), Central Córdoba (Federal B a Federal A) y Guaraní Antonio Franco de Misiones (Federal B a Federal A).

El defensor también jugó en Talleres (Remedios de Escalada), Juventud Antoniana (Salta), Central Norte (Salta), Mitre, Atlético Policial (Catamarca), Huracán (San Rafael) y Atlético San Jorge.