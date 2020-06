Ni la pandemia puede cuando se trata de cuidar y mantener a los clubes con vida

28/06/2020 - 00:59 Deportivo

La realidad los está golpeando muy fuertemente a la totalidad de los clubes de Santiago. La pandemia del coronavirus es el principal responsable y la que hoy le está poniendo freno al funcionamiento habitual de cada uno de ellos. EL LIBERAL hizo un relevamiento por algunas instituciones y con la idea de saber de qué manera están sobrellevando esta difícil situación y qué efectos negativos causó esta cuarentena que acaba de llegar a los 100 días en todo el país.

“Hasta hace 15 o 20 días, la actividad en Quimsa era prácticamente nula. El estadio Ciudad estaba cerrado. Solamente se podía contar con personal de guardia en determinados horarios. El club tuvo que recurrir a las guardias permanentes porque fue víctima de dos robos”, expresó Alejandro Esperguín, jefe de prensa de la entidad fusionada, cuando comentó la situación actual.

Claro está que las instituciones necesitan de un trabajo de mantenimiento y de cuidados especiales para preservar los ambientes en buenas condiciones.

“También durante la etapa en la que la actividad era nula, se hizo un relevamiento de los trabajos más importantes que había que concretar en las instalaciones del club. Así se hicieron algunos arreglos de plomería, tareas de electricidad y de vez en cuando se encendían las luces para controlar su funcionamiento”.

Santiago del Estero es hoy una de las pocas provincias que hoy tiene la posibilidad de tener una cuarentena más flexible y eso le permitió a Quimsa, por ejemplo, ampliar un poco más sus actividades puertas adentro.

“Hace más o menos quince días que está trabajando la secretaría del club, en horas de la mañana. También está desarrollando sus tareas matinales el personal de mantenimiento, mientras que por la tarde está la guardia. Lo último que hizo ahora el club es adquirir una cabina sanitizante para todo el personal y previendo que regresen en algún momento las otras disciplinas que se practican en el club”, añadió Esperguín.

Otra de las instituciones que la viene remando con toda su fuerza es el Santiago Lawn Tennis Club. El presidente, Dr. Luis Degano, rescató principalmente la voluntad y el compromiso de la masa societaria que a pesar de la imposibilidad de practicar las diversas disciplinas, igualmente siguió cumpliendo con el pago de la cuota de cada mes.

“La masa societaria del Santiago Lawn Tennis Club demostró durante este período que estuvo muy comprometida con la institución. La mayoría de los socios continuaron pagando la cuota a pesar de no hacer uso de las instalaciones”, expresó Degano.

Las medidas tomadas por el Gobierno de la provincia desde un princpio, siempre contaron con el apoyo del Santiago Lawn Tennis Club y eso no es un dato menor.

“Como comisión directiva, entendemos y apoyamos todas las medidas que el Gobierno viene tomando para tratar de mitigar los efectos de la pandemia en la sociedad. También sabemos que existen disciplinas que están cerca de habilitarse para la práctica en el club por lo tanto tenemos elaborado un protocolo que nos permita adecuarnos a la situación.

Degano tambien hizo hincapié en los trabajos de mantenimiento y de cuidados especiales que se realizaron en la entidad.

“Con la flexibilización de las últimas dos semanas, se hicieron mejoras en el club ya que siempre hay algo para hacer. La idea es tenerlo en las mejores condiciones para cuando nos toque volver”, finalizó.

Analía Sequeira y el panorama del Club Hípico Santiago del Estero: “La prioridad es el cuidado diario de los 45 equinos”

El Club Hípico Santiago del Estero es otro de los que espera la vuelta de las actividades y que desarrolla una tarea especial en tiempos de pandemia.

“El Club Hípico Santiago del Estero se encuentra sobrellevando con mucho esfuerzo el mantenimiento de sus instalaciones, y su situacion no es ajena al resto de las Instituciones deportivas. Este año, no se pudieron concretar dos torneo regionales previstos en el calendario, que por lo general contribuyen en gran medida contar con los recursos necesarios para el mantenimiento del club, ya que la Institución no recibe aportes de ningun tipo”, expresó Analía Sequeira, integrante de la actual comisión directiva de la entidad.

Luego agregó: “Por el momento y hasta tanto se permita la practica deportiva en el Club Hípico Santiago del Estero, con la aprobación del protocolos presentado en la Secretaría de Depotes, la prioridad es el cuidado diario de los 45 equinos alojados en el club, que necesitan alimentacion, aseo y un movimiento diario mínimo para que no afecte su salud. Esta tarea la realizan los cuidadores bajo la supervisión y la vigilancia del veterinario Dr. Osvaldo Castañares y el profesor Mario Pereyra.

Finalmente dijo: “En este sentido, los cuidadores concurren diariamente para alimentar, asear las instalaciones y bajo un sistema de turnos mover a los caballos a través de caminatas o trote en circular, o a cuerda, con el fin de evitar calambres y cólicos ya que los equinos estaban acostumbrados a un training diario a cargo de sus jinetes y amazonas y de un día para otro sufrieron un parate en su actividad”.

Güemes y Unión Santiago se aliaron con las obras

La pandemia tampoco es ajena a la difícil situación que atraviesa el fútbol es por eso que tanto Güemes como Unión Santiago vienen desarrollando una serie de trabajos que permitan disimular un poco la falta de actividad en sus instalaciones.

“Estamos trabajando de manera conjunta entre comisión directiva, hinchas y simpatizantes. Los hinchas tuvieron la idea de pintar las tribunas y en cuanto a las obras estamos construyendo los baños. El campo de juego fue sembrado todo de nuevo para que quede listo cuando vuelva el fútbol”, expresó en este caso el presidente de los gauchos, Eduardo Makhoul.

Y yendo para el lado del plantel, el presidente afirmó: “Estamos haciendo el esfuerzo económico que requiere la institución. Le estamos pagando a los jugadores la mitad del sueldo. Desde la pandemia hasta aquí, nunca nos desentendimos de ellos. En cuanto a lo administrativo y económico, el club está ordenado”.

Carlos Tragant es el presidente de Unión Santiago y cuando habló del presente de su club, rescató la voluntad de los dirigentes para no dejarse vencer por la pandemia.

“Puertas adentro nosotros seguimos trabajando. Hay una persona que vive en el club y es la que se encarga de las tareas de mantenimiento. La semana pasada se arreglaron los aspersores del campo de juego y falta terminar solo una línea. La idea es que se riegue la cancha todos los días”.

Si bien el “Tricolor” no está teniendo los ingresos necesarios para hacerle frente a la economía, los dirigentes decidieron proyectarse con nuevas obras y entre ellas están la construcción de dos baños.

“Los baños se van a construir en la tribuna preferencial visitante. Servirá tanto para el público que se ubique ahí como para los que van a practicar deportes en el playón que está cubierto con el tinglado. No van a pasar quince días en que empezarán los trabajos”.

También como novedad dio la idea de construir un salón sobre calle Rivadavia, es decir en paralelo a la tribuna visitante.

“Allí vivía una familia que eran como 17 integrantes. Tuvimos reuniones y fueron indemnizados. Se fueron y quedó todo listo para que nosotros pudiéramos construir el salón. También se puede aprovechar para un gimnasio”, señaló Tragant.

Olímpico de La Banda profundizó las tareas de mantenimiento en el club

A pesar del corte de actividades sociales y deportivas determinado por la pandemia del coronavirus, el Club Ciclista Olímpico no se detiene y se prepara de la mejor manera posible para recibir a sus asociados cuando se levante la cuarentena y las autoridades sanitarias de Nación y Provincia consideren que están dadas las condiciones para volver a la normalidad.

Para ello se llevan adelante diferentes trabajos de mantenimiento en el predio de Ameghino 114, incluido el Estadio Vicente Rosales y la zona del natatorio. Cabe agregar que estas tareas se realizan bajo estrictas normas de seguridad para el personal encargado.

Cerramiento del Jardín del Club hacia la cancha “Jorge Gerez. Desinfección y limpieza general, con la colocación de una cabina sanitizante en el ingreso al predio. Desmalezamiento, arreglos y pintura en sectores determinados del predio, retoques en canchas exteriores, arreglos de espacios verdes con resiembra de césped, mantenimiento del natatorio, renovación parcial de la carpa de la pileta principal y relevamiento de sistema eléctrico a los fines de optimizar su consumo.

Además se renovaron las luminarias en el frente del club y se trabaja en el circuito de desagües del predio para su correcto funcionamiento. Cabe agregar que se culminaron los trabajos de refacción en el salón comedor con el arreglo de los baños, techos y sector de cocina.

En relación con el Estadio Vicente Rosales se trabaja en su manutención haciendo foco en la limpieza profunda de todas sus dependencias, cerramiento y aplicación de tratamiento antiplagas. También en la reparación general de barandas y pintado de gradas con pintura epoxi especial. Además se cambio el tablero electrónico secundario y las balizas ubicadas en el techo.

Hoy el club cuenta con seguridad privada las 24 horas y oficina de informes para socios con horario restringido de 9 a 12 hs.

El compromiso con los socios y con la comunidad toda, obliga a redoblar los esfuerzos, es por ello que Olímpico no se detiene a pesar de la adversidad.