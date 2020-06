“Era de esperar que todo empeorase, y ahora salir de la pandemia solo depende de la gente”

28/06/2020 - 01:51 Santiago

Fue uno de los primeros en contraer coronavirus en la provincia de Buenos Aires, allá por el mes de abril, junto a su esposa y una de sus hijas. En aquel momento, le confesó a EL LIBERAL : “Pensé que me moría, fueron los peores días de toda mi vida”. Hoy, ya recuperado y viviendo dentro de la “normalidad” que impone la situación, analiza que el endurecimiento de la cuarentena en esa provincia, era algo que se veía venir.

“Ahora, salir de esta pandemia depende sólo de la gente”, comentó en un nuevo diálogo telefónico que mantuvo con este medio.

Criticó la falta de conciencia de la gente y también se mostró en desacuerdo con algunas de las medidas adoptadas por las autoridades, que permitieron que no se respeten las que entiende son “reglas elementales” para evitar los contagios, como “el distanciamiento, el uso de barbijos y la higiene”.

Descontrol

“Yo salgo para hacer algún trámite o a comprar algo y me asusto al ver mucha gente que no usa el barbijo y que tampoco respeta el distanciamiento cuando está haciendo una cola o dentro de un local comercial”, lamentó nuestro comprovinciano, quien como en la primera ocasión, prefirió mantener su identidad en reserva.

Contó que, haber sido uno de los primeros en infectarse con el virus y sufrir muchas consecuencias desagradables, le hizo “repensar las cosas”, y que es algo que marcó a toda su familia.

“Hoy, gracias a Dios, estamos los tres recuperados y haciendo nuestra vida ‘normal’ dentro de esta situación. Pero eso me hizo repensar las cosas. En aquel momento dije que debían hacerse testeos en las zonas con mayores posibilidades de contagio, que no se estaban haciendo, ahora se hacen y comenzaron a aparecer los casos por decenas cada día”, amplió.

Opinó que el hecho de que se hayan liberado actividades sociales y que mucha gente vuelva a trabajar, empeoró la situación.

“Es impresionante ver cómo viaja la gente en el transporte público. La línea del ferrocarril Sarmiento es lo más serio. Todo el día la gente viaja hacinada. Tampoco estuvo bien que se permitiera a la gente salir a correr por la ciudad, y la cantidad de personas que podían asistir a las reuniones familiares, nunca se respetó, y no hubo controles”, se quejó.

Previsible

Opinó que el regreso a la fase uno del aislamiento, “era algo que se veía venir”, porque hubo errores tanto de quienes tomaron las decisiones como de las personas.

“La responsabilidad de esto es compartida, pero mientras la gente no tome conciencia de que esto no es broma, que esta situación vino para quedarse, no vamos a salir. Yo entiendo que la gente no tiene para comer y que necesita salir a trabajar, pero así también hubo mucha gente que anduvo de paseo en la calle, y con la cuestión de las reuniones familiares, fue un descontrol total. Yo no puedo invitar a mi casa a otras personas cuando el virus está circulando por todos lados”, reflexionó.

Nuestro comprovinciano, no olvida todos los sinsabores que sufrió más allá de los síntomas propios de la enfermedad, como la discriminación y la agresión de la gente. Hoy, afortunadamente lo va superando junto a su familia, pero muchas cosas han cambiado en su vida.

“No hay que esperar mucho de la vacuna”

Al insistir en que la responsabilidad de que esto pase lo más pronto posible es de la gente misma, consideró que “tampoco tenemos que esperar mucho de la vacuna”, porque aún es algo demasiado lejano.

“Todavía no se sabe cuándo se la va a tener, y cuando se la tenga, será muy cara. Las principales potencias están invirtiendo millones de pesos, pero para asegurarse las vacunas para ellos, así que no deberíamos atenernos demasiado”, dijo.

También analizó que los experimentos con plasma pueden llegar a ser efectivos, pero que la etapa es experimental y no estará al alcance de todos.

“La única salida que veo es que cambie el comportamiento de la gente. Distanciamiento, barbijo, higiene, no hay otra”, concluyó.