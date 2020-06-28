CARTELERA TV | 29 de junio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ, QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿ Y TÚ, QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
22.00 JESÚS
23.15 30 AÑOS JUNTOS
00.15 STAFF
CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 TORNEO REGIONAL: SPORTIVO FERNÁNDEZ vs. VÉLEZ (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN vs. DEFENSORES DEL SUD (R)
20.00 VHS
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7