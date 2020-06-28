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CARTELERA TV | 29 de junio de 2020

HOY A LAS 22.00, JESÚS

- 21:16 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ, QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿ Y TÚ, QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

22.00 JESÚS

23.15 30 AÑOS JUNTOS

00.15 STAFF

CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 PEDALIER

16.00 TORNEO REGIONAL: SPORTIVO FERNÁNDEZ vs. VÉLEZ (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN vs. DEFENSORES DEL SUD (R)

20.00 VHS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7

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