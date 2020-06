Moria fue lapidaria contra Rial: “No me gusta su esencia, me parece oscurito”

28/06/2020 - 21:23 Pura Vida

En julio de 2018, Jorge Rial se tomó unos meses de licencia en Intrusos, luego de 18 años ininterrumpidos de trabajo en el programa de América. La encargada de reemplazarlo fue Moria Casán. Desde entonces, la cordial relación que mantenían el periodista y la diva entró en cortocircuito: Moria calificó a Rial de “desagradecido” y deslizó que en el último tiempo “hubo ataques solapados”.

Marcelo Polino le preguntó por el distanciamiento con el conductor de Intrusos, y Casán fue lapidaria en su respuesta.

“¿Estás rara con Jorge?”, le consultó Marcelo. Con seriedad, Moria contestó: “No, con esa persona, directamente, no estoy”.

“Tampoco estoy odiada. Me parece una persona desagradecida. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada. No me gusta su esencia, me parece oscurito”.

Sin ánimo de ahondar en el tema, Moria Casán concluyó: “No estoy mal con él, yo creía muchísimo en Jorge, pero es un tipo que tiene actitudes que no condicen con un buen ser humano. No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí (para mi programa), cuando nadie lo quería a él. Él entro al canal gracias a mí”.