No se pagan los impuestos, cae abruptamente la recaudación y todavía no se define la moratoria

Jorge Vasconcelos, director de la Fundación Ierai, instituto perteneciente a la Fundación Mediterránea, resaltó que en un reciente trabajo efectuado por la entidad acerca de la incidencia de la crisis actual en los ingresos tributarios se había calculado sobre un porcentaje cercano a un 2% del PBI.

“En esta circunstancias se está observando una mezcla de recesión y menor pagos de impuestos por imposibilidad, debido a la inactividad. Hay imposibilidad de pagar impuestos, especialmente de las pymes, porque no tienen actividad, no tienen liquidez, no hay facturación”, resaltó Vasconcelos. El economista resaltó que “esta caída no está en los libros. Hay una cantidad de empresas pymes y no tan pymes que están cerrando. Entonces, el efecto plus por la magnitud de la caída no es tan fácil de calcular. Si uno mira la ampliación del déficit fiscal respecto al año pasado se explica la mitad por mayor gasto y la otra mitad por menor recaudación”.

“Estimamos, por ahora, que este año vamos a tener un déficit primario del 5,5 por ciento, y el año pasado fue de 0,5 por ciento. Entonces, lo más probable que ese cambio pueda estar explicado 2% aproximadamente por reasignación de ingresos y el resto es por la fuerte expansión del gasto”.

El Gobierno trabaja en una moratoria, pero se sabe que este tipo de medidas no tienen un efecto inmediato en la recaudación impositiva y en realidad el objetivo es brindar alguna ayuda para todos aquellos que no tuvieron más remedio, ante la crisis, de no cumplir con el pago de impuestos.

Por su parte, Fausto Spotorno, economista de la consultora Ferreres, resaltó que la caída de la recaudación impositiva sería similar a la de 2001-2002, pero con el agravante de una mayor presión tributaria en este momento.

“Ahora con una presión tributaria mucho más alta, subió como 12 puntos sobre el PBI, es mucho más elevada a nivel consolidado. Y encima en esta crisis hay retraso de inversiones y un contexto externo bastante más difícil que en el año 2002”, agregó el economista.

La falta de crédito limita la ayuda estatal en la crisis

Mientras el paquete fiscal argentino para compensar el efecto del aislamiento obligatorio fue del 3,4%,en Chile fue del 4,7% y 11% en Brasil, por no hablar del 12,2% que EE.UU. o el 21% de Japón. En tanto, el 4,3% de la Unión Europea se agrega a los paquetes nacionales de los distintos países europeos.

Y en materia crediticia las diferencias son aún más marcadas. En un estudio reciente, los economistas Eduardo Levy Yeyati y Rodrigo Valdés precisaron que el auxilio financiero disponible para otros países latinoamericanos entre las líneas “flexibles” del FMI y los canjes de monedas con la Reserva Federal de EE.UU. (para México y Brasil) suman unos USD 170.000 millones. La Argentina, en cambio, no lograr cerrar una negociación de USD 66.000 millones con bonistas privados, y luego de eso tendrá que refinanciar (básicamente, prorrogar) USD 44.000 millones de crédito con el FMI.

Así, el paquete fiscal y los auxilios financieros del Estado para socorrer a los sectores socialmente más necesitados (vía programas como el Ingreso Familiar de Emergencia) y a los sectores productivos (vía el ATP) son limitados en comparación no sólo a los países avanzados, con moneda estable y crédito, sino también con respecto a otros países latinoamericanos.l