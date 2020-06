Recurren a ADN para establecer si los hijos de una discapacitada serían el “fruto” de violaciones

29/06/2020 - 01:46 Policiales

La Fiscalía de Añatuya acudirá a la ciencia y procurará que el ADN determine, o descarte, si los cuatro hijos de una mujer discapacitada son “fruto” de vejámenes sexuales que le son atribuidos a un vecino de 55 años, apresado en el departamento Avellaneda.

Se trata de una investigación a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, quien imputó al sujeto por ‘abuso sexual con acceso carnal’ y lo apresó, previo allanamiento refrendado por la jueza de Añatuya, Gladys Liliana Lami.

Todo comenzó con el pedido de ayuda de la víctima, e hija con retraso madurativo, ante una posta sanitaria.

Su titular tiene la misión de distribuir medicamentos entre integrantes de la comunidad indígena, incluidos los bolsones de comida enviados por el Estado.

Desazón

El 4 de junio, madre e hija le confiaron que un vecino irrumpe con frecuencia en su casa y viola a la mujer, de 35 años, sin importar que en la cama de al lado esté acostada su hija adolescente. “Le sacó la ropa a mi mami y le hizo cosas. Hasta le robó mercadería”, dijo la hija.

El agente interpuso la denuncia el 5 de junio y el 18 la fiscal escuchó a la damnificada e hija en Cámara Gesell, trámite del que también participaron asistentes sociales y psicólogos.

La víctima ignora su edad y cumpleaños. Reveló que es madre de cuatro hijos, pero que solo vive con la joven adolescente. Agregó que los otros hijos le tienen miedo al imputado.

“Miedo”

“Le tienen miedo porque me quiere agarrar y bajar los pantalones. Yo quiero que lo encierren. Me ha querido pegar y me hace malas palabras”, habría afirmado la damnificada.

“Tengo cabras y me espera en el monte. Tiene una escopeta de dos caños. A mi hija no le hace nada. Él siempre viene a las 4 de la mañana y mi hija no puede dormir porque le tiene miedo. Ya le avisé a la mujer y me dijo que no le importa. Que lo metan preso. Él dice que es bien macho y nadie lo tocará”.

Después de un extenso relato de las penurias que soporta en su pueblito, la mujer se retiró de los tribunales formulándole un solo pedido a la fiscal. “Yo solo quiero que lo metan preso; que me deje en paz”.

Un déficit intelectual y dificultad en la comprensión

La víctima sufriría epilepsia y se encuentra con un tratamiento médico. Presentaría un déficit intelectual y una importante falta de estimulación ambiental.

De acuerdo con un superficial análisis psicológico, “se expresaría con dificultad mediante un lenguaje rústico y opacado. Además, tendría dificultades para narrar, cierto déficit en torno a nociones temporales y espaciales; también, no comprendería con naturalidad algunas preguntas”. l