Fuerte contraataque de Bermúdez, que acusó a Tévez de querer ser presidente

29/06/2020 - 01:51 Mundo Boca

El colombiano Jorge “Patrón” Bermúdez, integrante de la Secretaría Técnica de Boca Juniors, lanzó ayer un mensaje indirecto a Carlos Tévez, tras tuitear que “la verdad prevalece siempre”, acompañado del posteo de una nota que sugiere que Daniel Angelici apadrinará al “Apache” en un futuro intento por la presidencia del club.

“Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, apuntó el “Patrón” con el link de un artículo del sitio “Expediente Político”.

Esa nota se titula: “¿Cómo es el plan Tévez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?” y asegura que “la sombra de Angelici (ex presidente de Boca) está detrás de cada movimiento del Apache”.

“Tal vez me tiro para ser presidente”, deslizó entre risas Tévez el viernes pasado en una nota con radio La Red, cuando se lo consultó por su futuro vínculo con Boca una vez que decida ponerle fin a su carrera de futbolista.

En esa reaparición pública, el ídolo “xeneize” anunció la aceptación de la propuesta que Boca le hizo para renovar el contrato que vence el martes próximo. Aunque en un pronunciamiento oficial del club, Tévez aseguró que extenderá su vínculo por seis meses y donará todo su sueldo a una entidad benéfica a determinar como gesto de solidaridad por la realidad social que atraviesa el país en medio de la pandemia de coronavirus.

De todas formas, las negociaciones entre Boca y Tévez no concluyeron, porque desde el club insisten en un vínculo por un año (el “Apache” pretendía 18 meses y ahora solamente quiere seis) y enviarán al representante del atacante una nueva oferta, para quedar a la espera de una respuesta. Esa negociación podría verse afectada por este enfrentamiento mediático entre Bermúdez y Tévez.

Bermúdez es la segunda vez que carga contra el actual capitán de Boca luego de que junto a Raúl Cascini, otro miembro del área de fútbol, lo trataran como “ex jugador” por su rendimiento cuando volvió de China a principios de 2018.

Respuestas

Luego de publicar el polémico tuit, las respuestas de los hinchas de Boca no se hicieron esperar. Y la mayoría criticó al “Patrón” y se puso del lado de Tévez.

“Jorge, si estas aburrido prendete netflix y no armes quilombo al pedo”. “Totalmente innecesario, Patrón. En esta no te banco”. “Te amo Patrón, pero este mensaje no aporta en nada”. “Borra este mensaje patrón. Déjense de joder todos”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios de Twitter.l