La Volpe se autopostuló para director deportivo

29/06/2020 - 01:53 Mundo Boca

Ricardo La Volpe chicaneó a Juan Román Riquelme y lo desafió a contratarlo como director deportivo de Boca. “Sería muy bueno que me llame, porque podría enseñarle muchas cosas de táctica y estrategia. Lo doy vuelta como una media. Le pinto la cara”, afirmó a DirecTV Sports.

El “Bigotón” explicó su negativa a utilizar el esquema 4-3-1-2 a lo largo de su carrera y destacó que “al enganche lo absorbían los dos mediocampistas de contención”. Además, sobre cómo hubiese hecho jugar al actual vicepresidente segundo de Boca en su equipo, agregó: “Lo hubiese puesto suelto”.

Con respecto a las versiones que hace un tiempo indicaban su alejamiento de la dirección técnica, La Volpe fue contundente. “Es mentira que me retiré como entrenador. Me cansó el fútbol, porque no me dieron los jugadores que necesitaba. Todo lo manejan los representantes”, manifestó.l