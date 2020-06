Guillermina Valdés: “Cuánta maldad tiene cierta gente”

29/06/2020 - 20:25 Pura Vida

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en plena cuarentena, luego de ocho años de relación y un hijo en común, Lorenzo. El popular conductor anunció la noticia este domingo a través de Instagram.

Valdés siempre cosechó un perfil bajo y en esta oportunidad solo hizo un breve comentario en referencia a su separación en diálogo con Gente. “La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir y vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto, como lo fue nuestra relación”, dijo.

Antes de que se conociera la ruptura, Guillermina había publicado una foto de su hijo menor en pijama con una reflexión sobre este aislamiento: “No suelo mostrar a mis hijos en las redes, pero este momento quería compartirlo. Cuarenteneando...y pasando de aburrimiento en aburrimiento (yo le digo que esto, lo va a convertir en una persona más creativa). Mamá de 4 tratando de meterle sabiduría al asunto...Fuerza madres”.

Este posteo tuvo más de 1500 comentarios de todo tipo, algunos positivos y otros muy negativos, como por ejemplo el caso de una seguidora que escribió: “¡Era morocho! ¿En qué momento tiene el pelo y las cejas de ese color? ¿Efecto cuarentena o sigue los pasos de la familia? ¿Cirugías, tatuajes y tinta a temprana edad porque no se aceptan tal como son?”.

Valdés se quedó sorprendida por esta opinión y decidió contestarle: “¡¡Oh my God!! Qué horror este comentario... se puso rubio ¿qué sé yo por qué? Por el sol, por los genes, ni idea... Cuánta maldad tiene cierta gente. A todos mis hijos les cambió el color de pelo en algún momento... De todos modos es increíble la cabeza de cierta gente, impensado”.

Revelan lo que dijo MARCELO tras anunciar su separación

Ángel de Brito contó que se comunicó con Marcelo Tinelli antes de que hiciera pública la noticia de su separación de Guillermina Valdés. Agregó detalles de la separación que la pareja venía atravesando. “Están en crisis hace tiempo, no es de la cuarentena. La remaron todo este tiempo con discusiones en el medio. Este fin de semana decidieron tomar caminos separados en buenos términos. Por lo que hablé con ambos, yo creo que no descartan en algún momento quizás volver. Yo le había preguntado días atrás y me había respondido que no estaban separados. Ayer le volví a preguntar temprano y me dijo: ‘Ahora sí, ya estamos separados, lo decidimos, lo charlamos y cada uno por su lado; en un rato lo subo a mi Instagram’”, agregó De Brito sobre el mensaje que intercambió con Tinelli.

Ángel De Brito aseguró: “Le pregunté los motivos, entonces me contó esto de la crisis y que la cuarentena obviamente siempre genera roces”.

Además, reprodujo el mensaje que le envió Tinelli en el que dejó entrever que la separación no es definitiva. “Veremos cómo seguimos más adelante”, leyó De Brito, y consideró: “Por eso digo que no descarto que vuelvan”.l