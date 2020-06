En abril, la caída de la actividad fue la más grande desde 1936

29/06/2020 - 21:10 Economía

El nivel de actividad económica retrocedió 26,4% a nivel interanual durante abril, primer mes en el que se aplicaron a pleno las medidas de aislamiento para morigerar el avance coronavirus, informó el Indec.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) registró en abril una baja del 17,5% respecto de marzo y acumuló un retroceso del 11% en el primer cuatrimestre del año.

La baja interanual del 26,4% registrada en abril es la mayor de la serie histórica desde que el Indec comenzó a relevar el Emae en 2003.

Incluso, según fuentes del Indec, no existe una merma equiparable en materia de actividad desde 1936 en adelante, cuando el Banco Central comenzó sus mediciones.

“La pandemia de la Covid-19 impactó de lleno sobre la actividad durante abril: el Emae exhibió una contracción de 17,5% respecto a marzo en su medición desestacionalizada, y de 26,4% en la comparación interanual, con bajas en la totalidad de los sectores”, sostuvo el informe del Indec .

Los sectores que mostraron mayores caídas fueron construcción (-86,4%) y hoteles y restaurantes (-85,6%). Por su parte, los que más incidieron en la retracción del nivel general de la actividad fueron Industria manufacturera (-34,4%.) y el comercio (-27,0%).

En lo que respecta a la industria, durante el cuarto mes del año se destacó el magro desempeño del sector automotor, que no registró actividad en ninguna de las terminales.

En tanto, la producción en minas y canteras marcó un derrumbe de 20,4%, debido a que no se produjeron fracturas en la explotación de petróleo y gas no convencional.

También se registraron bajas del 10,3% en agricultura y ganadería, 19% en pesca.

Desde el lado de los servicios, la distribución de gas, electricidad y agua, bajó 8,3% interanual.

En tanto, el sector de transporte y comercio retrocedió 26,1%, mientras que la Intermediación financiera cayó 3,2% respecto de abril de 2019.

Por sectores de actividad, en abril también se registraron caídas en el rubro enseñanza (-

10,6%), administración pública (-12,9%), servicios sociales y de salud (-32,6%) y actividades inmobiliarias (-19,7%).

El 60% de los ocupados gana hasta $29.000 mensuales

El 60% de la población ocupada ganaba hasta $29.000 al término del primer trimestre del año, en medio de una mejora de la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini y un retroceso del 5,4% de la economía, informó el Indec.

El informe “Distribución del Ingreso” precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico reunía el 28,9%, al término del primer trimestre del año.

Respecto de la población ocupada, el Indec informó que se registró un ingreso promedio de $28.497 y un ingreso mediano de $24.000. El Indec explicó también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $19.916, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.500

En tanto, la mayor equidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al “0” como el nivel de mayor igualdad y al “1” con el mayor desequilibrio. Así, el ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el primer trimestre un valor de 0,444 puntos, contra 0,447 de igual período del 2017.

Esta mejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en que la inflación fue del 48,4 %, el Índice de Salarios aumentó 45,3% y la actividad económica cayó 5,4%.l