VIDEO: ciclista ebrio atropella a un intendente en plena entrevista

El intendente de la ciudad belga de Hasselt, Steven Vandeput, estaba dando una entrevista para el canal local TVL el pasadp jueves fue atropellado por un ciclista borracho mientras respondía una pregunta sobre el festival de ginebra tradicional, Hasseltse Jeneverfeesten, que tiene lugar en octubre.





El video del incidente se volvió viral. El alcalde sufrió unos rasguños y un gran moretón en la pierna, reportaron medios belgas, y su asistente enseguida golpeó al ocasional ciclista, que se cayó al suelo junto con la bicicleta. Resultó que el ataque era deliberado y el agresor era conocido por criticar las políticas de Vandeput.





El hombre de la bicicleta prosiguió luego con insultos e intentó agredir al alcalde, interfiriendo en una segunda toma emprendida por el equipo del canal. Finalmente fue arrestado por la Policía y durmió en una celda. El alcalde mantuvo la calma durante el hecho y decidió no presentar la denuncia, así que el ciclista fue liberado cuando ya estaba sobrio.





Vandeput comentó a los medios locales que aún no piensa contratar a un guardaespaldas y se siente seguro en la ciudad. Agregó que "una bicicleta no es un cuchillo", y que las fuertes opiniones del hombre no eran ningún secreto, al igual que sus problemas con el alcohol.