Alertan por maniobras inescrupulosas para concretar estafas vía telefónica

29/06/2020 - 21:37 Santiago

La seguridad bancaria siempre se va adaptando a los tiempos, y estos tiempos de aislamiento y distanciamiento por los protocolos sanitarios, han implicado que mucha gente que estuvo imposibilitada de concurrir a los bancos, haya tenido que adaptarse a los medios electrónicos para realizar pagos u otras gestiones bancarias.

Esto, que por un lado resultó beneficioso ya que ha permitido que mucha gente no saliera de su casa, también fue aprovechado por bandas de inescrupulosos, que, especialmente en los dos meses anteriores, han cometido estafas telefónicas.

Así le confirmó a EL LIBERAL el licenciado Gerónimo Giménez, experto en seguridad bancaria, quien reveló que estas situaciones que se han visto en todo el país, en Santiago registró numerosos casos que inclusive han llegado a la Justicia, a través de la división de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia.

“La delincuencia en este aspecto también ha ido adaptándose, y muestra de ello es que cada vez que sale un beneficio que deba cobrar la gente, aparece también un mecanismo acorde para estafar. Es lo que ha pasado por ejemplo con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia, llaman haciéndose pasar por personal de Anses u otro organismo oficial, y en su desesperación por la situación que está viviendo, la persona cae en el engaño”, contó Giménez.

Reveló que el mes pasado hubo mucha gente que fue estafada telefónicamente, “pero ahora es como que se ha dado cuenta y está más atenta, y las denuncias han disminuido”.

“Las medidas que se han tomado para evitar las aglomeraciones, entre las entidades bancarias y el gobierno, son efectivas tanto desde lo sanitario como desde la seguridad personal, ya que al haber un distanciamiento, se pueden evitar los robos o los arrebatos, por eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta y que lo cumpla. También desde el banco se impulsa mucho el uso del débito automático, y por ley los comercios están obligados a recibirlo, por una cuestión de practicidad y de seguridad, para evitar andar por la calle con dinero en efectivo”, aseguró.

Prevención

“La gente, para evitar caer en estos engaños, a lo primero que debe estar atenta, es a las llamadas telefónicas. Los bancos, ni ninguna otra entidad oficial, van a llamar al domicilio para comunicarle de algún beneficio. Todos los trámites lo hacen vía web o de las páginas oficiales, y eso lo debe tener muy en claro la gente. No es correcto ni propio de estas entidades ese tipo de contacto”, alertó Giménez.

Comentó que una vieja modalidad y que se la sigue utilizando, es la llamada en la que le avisan a la persona que ha ganado un premio, “y la gente les sigue creyendo”.

“En ese caso, para que les crean, les dicen que no le pedirán ninguna clave, pero los hacen ir a un cajero y les dicen que se les depositará dinero en esa cuenta, y allí se materializa la estafa”, contó.

Consideró que ahora, en este tiempo de pandemia, la gente ha comenzado a familiarizarse con las vías electrónicas, como el home banking, y advirtió que “también debe tener mucho cuidado con su manejo”.

Cuidar la tarjeta

Gerónimo Giménez también recomendó, especialmente a los adultos mayores, tener en un lugar seguro sus tarjetas de débito, y controlar asiduamente su permanencia en el lugar.

“Hay gente que denuncia que le extrajeron dinero de su cuenta y no sabe de qué manera, porque se da cuenta cuando va a hacer alguna extracción y no tiene fondos. En ese sentido, deben controlar siempre la tenencia de su tarjeta y guardarlas en un lugar seguro de su casa. Estos casos se dan porque personas que habitan o están asiduamente en la casa, sacan la tarjeta, realizan extracciones y la devuelven a su lugar. Por eso, no hay que dar la clave a cualquier persona, debe ser alguien de muchísima confianza o de su círculo muy íntimo, y en la casa, recordar dónde se deja la tarjeta y revisar cada tanto que permanezca allí”, precisó.

Tips para no contagiarse al momento de ir a cobrar

El coronavirus es una enfermedad respiratoria que se propaga típicamente por medio de gotitas en el aire. Cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas.

Sin embargo, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie o un objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

De este modo, son muchos los recaudos que se deben tomar a la hora de salir a comprar o al cajero.

Por ejemplo:

No llevar cartera, bolsos ni mochilas. Para no tener que rebuscar demasiado, lo ideal es llevar la tarjeta o el dinero con el que se va a abonar la compra para no tener que “contaminar” todo lo que está sanitizado en las carteras.

Lavarse las manos antes y después de haber estado en un local: al estar en la calle se dificulta la posibilidad de poder lavarse las manos con agua y con jabón, por lo que lo ideal es llevar alcohol en gel o algún desinfectante como toallitas húmedas. Además, hay que evitar tocarse la cara cuando estás en la calle.

Mano no dominante

Una de las estrategias que tomaron mayor relevancia a raíz de esta pandemia fue la de utilizar la mano no dominante para manipular objetos como la billetera, el dinero, las manijas de las puertas, entre otras, ya que hay menores probabilidades de tocarse la cara con la no dominante.

Si se paga en efectivo, llevar el dinero en un sobre: a pesar de que lo ideal es pagar con tarjeta dado que hay menor riesgo de contagio que en el caso de los billetes. Si la persona no puede escapar a ese método de pago, lo importante es llevarlo en un sobre y dejar el cambio en el mismo para que no contamine ninguna superficie dentro del hogar.

No tocar el aparato electrónico para pasar la tarjeta: en el caso de pagar con tarjeta, lo ideal es introducir la clave en el aparato con algún elemento como las llaves o una servilleta de por medio, en pos de evitar el contacto con algo que probablemente sea tocado por muchas personas.

Pedir el recibo por correo electrónico: para poder evitar una vez más el contacto directo, una de las estrategias es el de solicitar el recibo de la compra por correo electrónico. En el caso de ser imposible, lo ideal es que la persona que está atendiendo lo introduzca en la bolsa. l