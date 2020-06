Hay superávit comercial récord por la abrupta caída de importaciones

29/06/2020 - 22:40 Economía

La balanza comercial de bienes acumuló durante los últimos 12 meses, hasta mayo, un superávit de u$s 18.036 millones, “lo que representa en términos nominales el más elevado desde que existen registros en Argentina (1910), superando el máximo previo alcanzado en julio de 2003”, informó la Cámara de Exportadores (Cera).

El Monitor de Comercio Exterior elaborado por la entidad sobre la base de datos del Indec señaló que la mejora, respecto de los 12 meses previos, “se debió principalmente a una caída del 22,6% en las importaciones producto de la recesión económica y las medidas de confinamiento social por la pandemia del Covid-19”.

Por su parte, las exportaciones registraron en ese lapso una leve reducción de 0,4%, principalmente por menores ventas durante la pandemia, ya que hasta diciembre pasado se observaban incrementos interanuales.

El informe de la Cera recordó que en mayo se registraron ventas al exterior por u$s 5.061 millones (-16,3% que un año atrás) y compras por u$s 3.168 millones (-31,8%), con lo cual el saldo comercial del mes se ubicó en u$s 1.893 millones.

En línea con lo observado en los dos meses previos, las exportaciones de bienes esenciales registraron en mayo un leve incremento (de 1% en alimentos y 3% en farmacéuticos), mientras se anotaron caídas en los demás productos, particularmente en la industria automotriz (-75%) y la maquinaria (-45%).

Entre los productos importados, en tanto, las mayores caídas correspondieron a las partes de bienes de capital (-

81,4%), los bienes de capital (-30,6%), los bienes intermedios (-15,7%) y los bienes de consumo (-11,5%). Durante los primeros cinco meses del año, el retroceso en las exportaciones fue de 11,5% respecto del mismo período de 2019.l