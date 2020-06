Instan a prevenir las afecciones propias del invierno

29/06/2020 - 23:43 Santiago

Con la llegada de los primeros fríos intensos al país, en momentos de la pandemia por coronavirus, especialistas aseguraron que el frío no se convierte en un propagador de la enfermedad, sino que son los hábitos sociales, ventilación inadecuada de los ambientes, muchas personas en lugares cerrados, entre otros- los que aceleran el contagio.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada persona sufre tres resfríos al año, y reiteró la recomendación de lavarse las manos con más frecuencia. Es importante recordar que los resfríos y la gripe se contagian por contacto directo, por lo que lavarse las manos con frecuencia y secarlas bien es clave para evitar la difusión de gérmenes.

No tocarse la cara con las manos. Sobre todo fuera de casa, dado que las mucosas de la nariz y la boca, así como los ojos, son muy sensibles al contagio.

Prestar atención a lo que se come. La alimentación es la aliada número uno para alejar los resfríos. En la dieta diaria no deben faltar vitaminas como la A, B o la C o minerales como el cobre, el hierro o el zinc.

Ventilar la casa. Aunque haga frío, es clave que el aire corra y se renueve tanto al comienzo del día como al final, porque mantendrá los gérmenes fuera de nuestra casa, y evitar los espacios cerrados y concurridos, debido a las altas posibilidades de contagio.

No automedicarse. Los antibióticos sólo deben usarse en caso que el médico los recete. Mientras tanto, descansar, alimentarse bien y beber mucha agua es lo mejor que se puede hacer para aplacar los síntomas. l