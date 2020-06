Seguirán presos los hermanos que asesinaron a un joven tras una fiesta

30/06/2020 - 00:24 Policiales

La investigacion por el homicidio de Omar Díaz avanzó un paso más ayer, ya que la Justicia de La Banda ordenó la prisión preventiva para los hermanos, sindicados de ser los supuestos autores del crimen.

El sangriento asesinato se produjo durante la madrugada del domingo en el barrio 17 de Octubre, cuando Díaz -quien circulaba en una motocicleta con su amigo- fue sorprendido por José Jiménez, a “Chimpa” y Daniel Saavedra (“Zoco”).

Tras una supuesta disputa verbal, los hermanos atacaron a la víctima con un cuchillo, provocándole una grave lesión que le penetró el abdomen y generó una hemorragia interna, lo que le causóe más tarde la muerte.

El Dr. Pablo Moya -fiscal a cargo de la investigación- solicitó al juez de Control y Garantías, a través de una audiencia virtual, la prisión preventiva para los dos imputados.

El representante del Ministerio Público explicó que los imputados fueron detenidos el día del homicidio en horas de la tarde, cuando la División Homicidios y Delitos Complejos realizó allanamientos.

Sostuvo, además, en su alocución que existen evidencias que los sindican a los dos imputados como los agresores de Díaz, ya que según los testigos ambos estuvieron juntos al momento de interceptar a la víctima.

Ahora, la Fiscalía busca establecer fehacientemente cuál de los dos fue el que empuñó el arma y agredió mortalmente a Díaz.

Además, el fiscal expresó que en la inspección ocular realizada el día después del ataque -en la esquina de Juárez Celman y Primer Pasaje, frente a una cancha de fútbol- secuestraron un cuchillo que será peritado al igual que otra arma blanca incautada en uno de los domicilios allanados.

El Dr. Moya indicó que según las hipótesis, se trató de un ataque a traición, ya que la -según la autopsia del médico forense- no tenía otro tipo de lesión y que tampoco había signos de defensa lo que determinaría que no se trató de una pelea, ya que no existió un enfrentamiento previo.

El abogado defensor de los acusados se opuso al pedido del fiscal, pero finalmente el Dr. Ordóñez Ducca -con las evidencias presentadas- resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva y ordenó que ambos quedasen tras las rejas hasta que la causa sea elevada a juicio oral. l