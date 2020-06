Central Córdoba negocia y tiene en carpeta seis nombres de experiencia

30/06/2020 - 01:13 Deportivo

Tanto se habló durante meses del 30 de junio y el mismo finalmente llegó. Hoy será formalmente el último día como futbolista de Central Córdoba para más de la mitad de la plantilla que terminó jugando la Superliga Argentina de Fútbol. Muchos contratos finalizarán hoy y pese a la incertidumbre por la vuelta del fútbol, la dirigencia actual se encuentra iniciando negociaciones con varios futbolistas. Y ayer, trascendieron seis nombres de experiencia con quienes podría haber una oferta concreta.

Alexis Ferrero, mánager de Central Córdoba, se encuentra al frente de las negociaciones y confirmó que hay “sondeos y ofrecimientos”, pero que no hay nada resuelto hasta el momento. Los delanteros Claudio Riaño y Pablo Palacios Alvarenga, los volantes Francisco Cerro y José Luis Fernández, el defensor Franco Sbuttoni y el arquero Alejandro “Oso” Sánchez, son algunos de los nombres concretos que podrían llegar a un acuerdo con el “Ferro” en los próximos días, si prosperan las conversaciones, según confirmaron varios medios en Buenos Aires.

En el caso de Claudio Riaño, las negociaciones podrían llegar a buen puerto. Viene de jugar en Rosario Central, donde no seguiría ya que su contrato finaliza hoy. El ex Boca, entre otros, está buscando continuidad y es del gusto de Berti, pero precisamente desde Rosario Central, no lo largarían aún ya que Marco Ruben, su emblema y capitán, no definió aún su futuro. El club rosarino podría buscar un nuevo vínculo con Riaño, si el “Kily” González le da el visto bueno.

Pablo Palacios Alvarenga viene de jugar en San Martín de San Juan y al igual que Riaño, hoy finalizará su vínculo con el club sanjuanino.

José Luis Fernández dejó de ser futbolista de Atlético Tucumán y está definiendo su futuro. El volante puede desempeñarse por izquierda o bien, como volante interno.

El santiagueño Francisco Cerro también está en carpeta para llegar a Central Córdoba. Viene de jugar en Defensa y Justicia, club con el que tiene vínculo hasta hoy.

Por el momento, el único nombre que trascendió de un defensor es el de Franco Sbuttoni, actual jugador de Arsenal de Sarandí, club con el que tiene contrato hasta hoy.

Por último, el “Ferro” podría llegar a un acuerdo en las próximas horas con un arquero. Se trata de Alejandro Sánchez, quien tenía intenciones de seguir en Atlético Tucumán, pero que podría rechazar la oferta que le hizo el club ante un ofrecimiento de Central Córdoba.

Diego Rodríguez, Maximiliano Cavallotti, Matías Nani, Marcos Sánchez, Marcelo Meli, Franco Cristaldo, Nicolás Miracco, Joao Rodríguez, Dany Cure, Agustín Allione, Cristian Chávez, Francisco Manenti, Santiago Gallucci y Emmanuel Romero, dejarán mañana de ser futbolistas del “Ferroviario”. l