Juventus quiere festejar para seguir soñando

30/06/2020 - 01:30 Deportivo

Juventus, con los delanteros argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, buscará hoy seguir en la senda de triunfos cuando visite a Genoa en uno de los dos partidos que darán inicio a la fecha 29 de la Liga de Italia. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferrari de Génova, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus, desde las 16.45, hora argentina.

El equipo de Turín es líder con 69 puntos y acumula cinco triunfos consecutivos. Más allá del traspié ante Nápoli en la final de la Copa Italia, demostró su poderío en la Serie A con contundencia desde el regreso a la actividad.

Dybala e Higuaín convirtieron en la goleada 4-0 ante Lecce la fecha pasada. El cordobés se ganó un lugar entre los titulares en dupla con el crack portugués Cristiano Ronaldo, mientras que el “Pipita” forma parte de los suplentes. Genoa, con el defensor Cristian Romero, procurará mejorar su campaña porque está a un punto de la zona de descenso.

Lazio, escolta con 65 unidades y con el delantero Joaquín Correa en el plantel, abrirá la jornada como visitante ante Torino que cuenta con el defensor Cristian Ansaldi entre sus filas.

El resto de los partidos de la fecha 29 continuarán mañana con Bologna (Rodrigo Palacio y Nicolás Domínguez) vs. Cagliari (Giovanni Simeone); Inter (Lautaro Martínez) vs. Brescia; Hellas Verona vs. Parma; Spal vs. Milan (Lucas Biglia); Lecce vs. Sampdoria; Fiorentina (Germán Pezzella) vs. Sassuolo.

Jueves: Atalanta (Alejandro Gómez y José Luis Palomino) vs. Nápoli; y Roma (Federico Fazio, Diego Perotti y Javier Pastore) vs. Udinese. l