Una final con presencia argentina

30/06/2020 - 01:40 Deportivo

Barcelona y Baskonia, ambos con presencia argentina, sostendrán hoy la final de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol español, certamen que se reanudó dos semanas atrás, tras el parate por la pandemia del coronavirus.

El decisivo encuentro de una fase final se jugará desde las 15 (hora argentina), en el Pabellón Fuente de San Luis, de la ciudad de Valencia.

Barcelona, que disputará su 28ª definición en la historia, arribó a esta instancia, tras doblegar a San Pablo Burgos, por 98 a 84, en una de las semifinales.

Baskonia, que fue campeón en tres oportunidades anteriores, se metió en la final, luego de superar al local Valencia por un ajustado 75 a 73

Argentinos

El conjunto blaugrana, que resultó subcampeón en la pasada edición y no se alza con el título desde el 2014, tiene en sus filas al alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), quien no tuvo minutos en el cotejo semifinal.

Por su lado, el quinteto vasco jugó su última final en la edición 2018 (perdió con Real Madrid por 3 a 1) y mostrará en la nómina al base marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes).

“A la anterior contra el Madrid (en 2018) llegábamos muy cansados y golpeados después de una serie anterior de cinco partidos. Este torneo es diferente y, más allá del cansancio, estamos bien. Está todo el equipo unido, se nota la química en el campo y fuera de ella, también”, comentó Luca Vildoza en la previa de la final.

Estos dos equipos sentenciarán la Liga por cuarta vez en la historia. Los antecedentes favorecen al Baskonia, que festejó en los períodos 2008 y 2010), mientras que la escuadra catalana se llevó el título en la temporada 2009.

Cabe recordar que Real Madrid, con Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, no pudo acceder a semifinales al terminar en el tercer puesto del grupo B en la fase final de la competecia del baloncesto español. l