Guillermo Aliende: “Sería muy lindo seguir en el club”

Guillermo Aliende está enfocado en la próxima temporada de la Liga Nacional, con certidumbre de que continuará en Olímpico y seguirá integrando una reducida lista de santiagueños que juegan en la máxima categoría de la Liga Nacional.

“Al margen de que tengo contrato para la temporada que viene, igualmente tendría que seguir en el club. Obviamente me interesa mucho seguir, porque estoy en casa y muy contento. Además, estoy en un club que está bien dirigencialmente. Para mí sería muy lindo seguir en el club”, comentó el base armador santiagueño en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca del balance de la temporada 2019/20, que fue cancelada por la pandemia de coronavirus, explicó: “Al principio estaba ocupando el primer cambio del base y me sentía muy bien, muy cómodo. Después, con la llegada de Nico (De los Santos) me he tenido que ganar mis minutos desde atrás y eso me ha costado un poco hasta que me he podido adaptar. Y antes de la pandemia, estaba afianzándome con la confianza que me daba el cuerpo técnico y mis compañeros. Teníamos un muy lindo grupo de trabajo”.

“Guilli” destacó la experiencia de tener como entrenador a Leonardo Gutiérrez, integrante de la “Generación Dorada” del básquet argentino.

“Tenerlo a Leo en el banco fue muy lindo. Creo que he aprendido muchísimo de él y además, conocerlo más como persona que como jugador de básquet ha sido muy reconfortante. Es una persona transparente, con una calidad humana hacia todo el grupo. Ha estado muy bueno compartir con él este año”, concluyó el base armador de 23 años.

Olímpico ayudará al Instituto Camino de Esperanza

En el marco del proyecto #LaLigaSolidaria, el Club Ciclista Olímpico ayudará al Instituto Camino de Esperanza (Asaim), que hace 35 años promueve la inclusión en la provincia de las personas con discapacidad.

Asaim ofrece sus servicios en Educación Especial en Nivel Inicial y Primaria además de Estimulación Temprana. A fines del año pasado esta institución sufrió un robo e incendio donde perdieron casi el 70 % de sus instalaciones y bienes.

El valor de la donación voluntaria es de 250 pesos, y se realiza con un depósito a través de Mercado Pago, que permitirá a su vez participar de más de 34 sorteos. Cada equipo regalará dos premios que serán sorteados el día 11 de julio en una transmisión histórica por medio de las plataformas digitales de la Liga Nacional, y de todos los canales oficiales de los clubes. l