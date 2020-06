Detuvieron a la ex funcionaria Susana Martinengo y a 13 acusados de espionaje ilegal

30/06/2020 - 10:57 País

El juez federal Federico Villena ordenó la detención de 14 personas involucradas en la causa de espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes políticos, sociales, religiosos y periodistas.

La más notoria es Susana Martinengo, ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos, a quien el juez allanó la semana pasada. También se destacan el ex Jefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, los ex agentes Jorge “El Turco” Sáez y Leandro Araque, y Facundo Melo, un abogado vinculado a la AFI, quien se encuentra camino a entregarse.

Sáez, Araque y Melo integraban el grupo que realizaba tareas de inteligencia ilegales que dependía del entonces jefe de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, quien ya resultó detenido días atrás en el marco de la causa que investiga el espionaje a la ex presidente Cristina Fernandez y al Instituto Patria.

El listado de detenidos se completa con Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez.

Según se desprende de la causa, hay chats de whatsapp de distintos espías con Martinengo en los que coordinaban citas y entrega de información sobre estos seguimientos. Uno de estos vínculos era con Araque, ex policía de la Ciudad y agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien habría estado encargado, entre otras tareas, de investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner y los movimientos del Instituto Patria adonde llegaban las personas de máxima confianza de la actual vicepresidenta.

La relación de la funcionaria de confianza de Macri con agentes investigados por espionaje ilegal no solo llega a Araque, sino también a Facundo Melo y Jorge Sáez, según informaron fuentes.