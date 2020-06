¡Es gestión, no magia!

30/06/2020 - 16:49 Opinión

Nunca nadie la saca barata en un accidente de tránsito; y mucho menos si es una colisión en motocicleta. Lamentablemente, estos mismos son más frecuentes que lo advertido. Cantidad de veces, con consecuencias nefastas para el accidentado y grandes conmociones para el entorno afectivo.

Gerardo Zamora no escapa a esta generalidad. Muchos comprovincianos nos preocupamos con lo sucedido y respiramos aliviados al verlo casi totalmente recuperado en un micro-video. Allí expresaba su agradecimiento y reflexionaba sobre la importancia del uso adecuado del casco.

También es alguien que espera prontamente retomar sus “funciones y obligaciones”. Claro, porque además es el gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Esto es un plus emergente. De allí que, lo acontecido también mantuvo en vilo institucional a todo el quehacer político. El deseo de una mejoría en salud fue el denominador generalizado; aunque ciertos comentarios impropios nunca faltan, menos en estas esferas.

Ahora, a sabiendas que ese cono angustiante se aleja progresivamente, sí es posible aventurarse a las preguntas valorativas acerca de la presencia o ausencia gestionante del primer mandatario provincial “en tiempos de pandemia”.

Con sentido común e información pública puede afirmarse que Santiago del Estero está en cierta manera resguardada del COVID 19. Y, aseguro, que no es conjuro de magia sino estrategias tomadas con discernimiento y decisión gubernativas. No se trata solo de mirar el ayer sino que la amenaza del virus circulando hoy no da lugar a mayores especulaciones al respecto. Ciertamente, muchos interaccionan en este mismo barco; sin embargo, cambiar de timonel en tiempos de tormenta es complicado y temerario. Y ello, no se improvisa o saca de la galera. Aunque, por cuestión de magia dicha, siguen habiendo brujos/as que se la creen. La realidad es fáctica y compleja. Abordarla para mayor y común humanidad requiere de avezados dirigentes políticos. O acaso el gobernante virtuoso no se hace mediante ascesis en valores y largas experiencias de gestión?

En verdad, el fenómeno del COVID 19 es un hecho inédito ni visto ni previsto. Una amenaza que afecta al mundo, a la Argentina y, por lo tanto, también a esta provincia. Lo que sí se constata fehacientemente es la manera cualifica de abordar el desafiante avance de dicho virus. Esto no es tarea de un iniciado; más bien, es el manejo prudente y estratégico de quien sabe gobernar.

Una tarea de especial atención social en esta tormentosa situación temporo-espacial; sin embargo, todo ello se inscribe más ampliamente en un camino verificado de gobierno en el afán de cuidar el bien estar de los santiagueños. Tarea acompasada ya con historia provincial y proyecto activado de una Nueva Autonomía.