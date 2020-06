FÚNEBRES | 30 de junio del 2020

30/06/2020 - 18:18 Funebres

- Erasmo Antonio Bravo

- Mónica Lilian del Valle Raed

- Eduardo Félix Ovejero

- Pura Argentina Ávila (La Banda)

- Nelson Buenaventura Copparoni

- Roque Medina (Las Termas)

- Santiago Acuña (La Plata)

- Selva de Jesús Pérez (Clodomira)

- Matías Manuel Fajardo Ferro

- Raquel Trujillo

- Bernarda Luna

- Marta Liliana Gómez

Sepelios Participaciones

ACUÑA, SANTIAGO (Kuki) (q.e.p.d.) Falleció en la Plata (Bs.As.) el 28/6/20|. Sus sobrinos Ricardo Bravo y Silvina Diaz, participan con hondo pesar el fallecimiento del querido tío Kuki. Abrazamos espiritualmente a toda su flia. y elevamos oraciones en su querida memoria.

BRAVO, ERASMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposa Susana Lazarte, hijas Mari y Miriam, h. pol, Omar, nietos, Mauro, Fabián, Natalia, Silvana, Pablo, Sergio y Diego, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cob. CARUSO CIA. DE SEGUROS. S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

BRAVO, ERASMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposa Susana Lazarte, sus hijas Mary y Myrian Bravo, nietos Mauro, Fabián, Natalia y Silvana Chanferoni y Pablo,Sergio y Diego Martel.

BRAVO, ERASMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Marcelo Adorni y flia. despiden con tristeza al querido amigo, acompañan a su flia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposa María Mabel, sus hijas Martha, Carla y Luciano,sus nietos Luciano, Stefania, Rafaella y demás familiares.Sus restos fueron cremados ayer. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su hija Adriana Copparoni, su hijo político Alejandro, sus nietos Constanza y Wenceslao Faccio, participan con profundo dolor su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Sumerjeme en el fuego de tu Santo Espiritu". Sus hermanos Ariel, Cecilia y sobrinos de EE.UU. acompañan con dolor el fallecimiento de Nelson y ruegan oraciones en su memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus colaboradores Lorena, Omar, Humberto y Giovana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Claudia Ibáñez, Teresita Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Amigos y familiares: Lala y flia, Gimena Corvalán Milki y familia, Yacqui Catálfamo y familia, Silvia López Cisneros y familia, Karina Rodriguez y familia, Carla Meneguzzi y flia,Jimena Pinedo y flia, Silvana Pereyra, Gretel y flia, Juan Manuel Lopez y flia, Monica Mulki y flia, Hector Coronel y flia, Adrian Destefani y flia, Melani Manfredi y flia, Fabiana y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Descanso en verdes praderas junto al Seños y Maria Santisima. Prof. Maria del Carmen Navarrete Alvarez y Jorge Marcelo acompañan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su prima Mabel Gomez Alvarez y de sus hijas Carla y Marta.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Los primos de Mabel Gomez: Maria del Carmen, Jorge, Lucy, Ramón, Ricardo, Eduardo, Sandra, Graciela, Nene, Chicho, Ramona, Gabriel, Elsa, Cristina, Pucho, Nena y Yeyé Alvarez y sus respecivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Aunque cruce por oscuras quebradas no temo ningun mal. Ya descanso junto a vos". Familia Copparoni de Rio Segundo Cordoba, acompañan con profundo dolor fallecimiento de su querido hermano y tio.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Carlos Pompeyo Gómez Álvarez, su esposa Mariela, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Luisa Mariana Lami de Palencia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Anita Gómez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos: Javier, Sebastián y Victorio y sus respectivas familias acompañan a Mabel, sus hijos, Marthy y Clarita en este momento de dolor por la pérdida del querido Nelson. Elevan oraciones en su memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Lourdes, Romina y Jesús María Arce Gómez y sus respectivas familias acompañan a la tía Mabel, Marthy y Clarita en esta dolorosa perdida. Elevan oraciones en su memoria.

COPPARONI, NELSON BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Dr. Livio Gómez Álvarez, acompaña a Mabel y familia por la pérdida del estimado Nelson. Eleva oraciones en su memoria.

FAJARDO FERRO, MATÍAS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su hija: Nicol, su hermana: Cecilia, su padre en el afecto: Alberto y demás familiares part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro l. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Ramón y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Victoria Zavalía y Alejandro Savastano, acompañan con cariño a la familia en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en la memoria de la querida Marta.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Josefina Serrano y Gonzalo Albarracin, acompañan a Virginia y familia en este momento y ruegan oraciones en la memoria de la querida Marta.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Nelly Prados de Bauque y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Marta y acompañan a su hija Virginia en este difícil momento.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus vecinos: Carolina Bauque y Diego Nader y sus hijos Benjamín, Santiago y María Paz, acompañan en este duro momento a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Carolina Espeche y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia Cerro en este momento de dolor.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. María Inés Espeche y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia Cerro en este momento de dolor.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Marti, Marcela, Inés, Viviana, Pía, Carolina, Lastenia, Adela, Carolina E., Mariana y Cecilia participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Mariana Cerro y familia en este momento de dolor.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. La firma Barrio Sport participa y acompaña el fallecimiento de la hermana del Sr. Ramón Gómez Llaguno. Rogando una pronta resignación para toda su familia.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de su hermano Ramón: Liliana, Jacqueline, Natalia, Mónica, Gabriela y Mario acompañan en este momento de dolor, rogando a la Virgen una pronta resignación.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Gustavo M. Paz (h), María Fernanda Barbesino, sus hijos Gustavo, Joaquín y Rocío participan con profundo dolor. Rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Alejandra Barbesino participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina Del Castaño, sus hijos, nietos y familias participan con profundo dolor su fallecimiento en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. El departamento alumnos de la Universidad Católica de Santiago del Estero, lamenta el fallecimiento de su compañera Marta Gómez Llaguno y acompaña a toda su familia en este momento de dolor: María Luisa Moyano, María Inés Costas, Mariana Leguizamón, Karina Saavedra, Viviana Guercio, Isabel Velázquez de Reyes.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Su ahijada Alejandra Gómez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Acompañamos con profundo dolor a su hija Florencia en este triste momento. Sus compañeros y amigos de Capital Advisors Santiago S.A. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Acompañamos con profundo dolor a sus hijos Florencia y Fernando en tan dificil momento, Cristian Ganin, Benjamin Noriega y Celina Feijóo y sus respetivas flias. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Con profundo dolor acompañamos a Fernando, Florencia y Virginia en este difícil momento. Celina Feijóo y Federico Lo Bruno y sus hijos Sofía, Evangelina, Lorenzo y Valentino. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carli y Lucas con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Luis Abalos, María Elida Cerro, sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis, Maria y Juan José, Martina y Nicolás y sus nietos Bautista, Inés, Victoria, Juan Pablo y Agustín, despiden con profunda tristeza a la querida Marta y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina I. Alcorta, sus hijos Rodolfo, Soledad y su nieta Pilar; Valentina y Roberto, acompañan en este triste momento a su querida familia. Elevando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Luis Soria y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Delia Delfabro de Marozzi, hijos e hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Mimi Marozzi de Werenitzky, sus hijos Gabriel y Laura Valazza, José y Sara Hormigo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. María Sara Araujo y sus hijos Mariano, Victoria, Facundo, Pinino y Catalina participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos en este difícil momento.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Kike Rodríguez y Cecilia Marozzi acompañan a su flia. En tan doloroso momento y ruegan una oración a su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. María Eugenia Araujo y sus hijos Mateo y Santiago participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Alejandra López Medez y Familia participa con profundo dolor en el fallecimiento de la Mamá de sus amigos Florencia, Fernando y Virginia Cerro y eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Graciela Alberdi, Jorge Luis Feijóo, sus hijos María Lourdes, Celina María, María Victoria y Jorge Luis junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Luis y Patricia Rezola, lamentan profundamente su fallecimiento.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Tus Beleneras amigas promoción 74 te despiden con profundo dolor y mucho cariño con la esperanza de que estés con Dios en paz.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona y sus nietos acompañan a sus hijos en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Patricia A. Garcia, Juan Ramiro Vélez, sus hijos Patricia y Matías Gentilini, Juan Ramiro, Sofia y Juan Gregorio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en este difícil momento.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Marcelo Gentilini, Myriam Becaria, sus hijos Marcelo, Matías, Joaquin y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Ramón. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ADRIANA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus padres Aidé y Víctor, su esposa, sus hnos, sobrinos, hnos politicos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposo Domingo Padilla, sus hijos Esteban, Sergio, Ana, h.polit., nietos, bisnieta y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en Cementerio La Piedad. Cobertura Norcen S.R.L. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MANSILLA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposo, hijos, nietos, bisnietos y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria. Servicio realizado por Abraham Gubaira S.R.L. para (Vison ) Caruso Cia. Arg. de seguros S.A. Casa de duelo Zanjón ruta 9 km. 1123. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de el Zanjón a las 11 hs.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus hijos Jesmina, Nito, Monica, Eugenia, Vero y Mary, sus hijos pol., Leo Herrrera, Dany Gonzalez, Anahi Mígueles y Veronica Silberman y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su hermana Leticia Mattar, sus sobrinos Alejandra, Guadalupe y Cristian, Lorena y Pablo Ceraolo participan profundamente su fallecimiento.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su hermana Chona y sus sobrinos Hernán y Lucho participan su fallecimiento.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Que brille para Piru la luz que no tiene fin y ruegue por nosotros". Su hermana Graciela Luz Mattar, sus sobrinos Mario A. Colman, Romina Montes y sobrinos nietos Valentina, Maurito y María Victoria ruegan oración en su memoria.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su sobrina Lorena y Pablo Ceraolo, sus hijos Maxi, Agustín y Candelaria participan el fallecimiento de Piru.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus sobrinas Nelva Beatriz Mattar y Mari Abdenur participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Pirucha querida "Amiga de toda una vida". Los difíciles momentos que estamos viviendo no nos permite estar a tu lado para despedirte, pero al ir de este mundo puedes estar segura que te elevamos dentro de nuestros corazones. Hasta siempre, amiga. Chochy Palavecino y Reyna Moyano.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Mori Campos y familia y María Olga Gattás participan el fallecimiento de la querida exvecina Pirucha.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Andrea Della Rosa, Valeria González y Marta Tagliavini, amigas de su hija Eugenia, acompañan en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Héctor Banco y flia., acompañan a su hija Eugenia y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Marcela, Vanina, Verónica, Carina y Mariana. Amigas de su hija Eugenia la acompañan en este momento de dolor elevando oraciones en su memoria.

OVEJERO, EDUARDO FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Su esposa Rosa Storniolo, sus hijos Roxana, Claudia, Alicia, Arturo, Karina, nietos Lautaro, Amadeo, Eduardo, h. pol. y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Tu familia en Cristo te despide con el salmo de tu predileccion: "Señor quien se hospedará en tu santuario? Quien habitará en tu santa montaña?. El que procede rectamente y practica la justicia" (Sal. 15). Que tu alma, Manuel, descansa en paz. Mafalda y sus hijos Virginia, Juan, Patricia, Luis, Adriana, Martin, Elisa y sus respectivas familias, rogamos a Dios por tu eterno descanso y elevamos oraciones por tu flia.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Norah Agüero de Rizo Patrón, sus hijos y nietos se adhieren al duelo del Sr. Pesce acompañando a la flia en estos momentos de dolor.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Sus amigos y amigos de la familia de toda la vida. Berto, Dadi, Mario y Mariel López participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. "Jesús fue siempre mi luz y mi salvador". Prof. María del Carmen Navarrete Álvarez y Jorge Marcelo Navarrete Alvarez, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y a su esposa Dalinda y sus hijos Rosy, José Manuel y Martita.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. ¡Dios bendice a los que sufren, pues el los consolará!. Tus amigos de toda la vida. Elvia, Mariela, Bocha, Enrique Trejo y flia, Acompañamos a su esposa, hijos y nietos con gran dolor. Que Dios te tenga en la Gloria.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. El Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento del padre de la Sra. Vice-Presidente de su comisión directiva, Lic. Rosa Isabel Pesce, y acompaña a sus familiares en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elida Basualdo, Cesar Bravo y flia.; Andrea Judith y Ariel Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Mely Graña, Buby Santillán y flia. acompañan a Dolinda y flia. en este triste momento. Elevamos oraciones para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa María Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gringa, Gustavo, sus nietos, hija pol. y bisnieta participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro apreciado vecino y muy querido por nuestro hijo Albertito, que seguro va a extrañar cuando lo visitaba en su casa o al encontrarse en su querida parroquia Sta. Rita. "Que descanse en paz. Que brille para él la luz que no tiene fin". Resignación para su esposa Dalinda y familia.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Norma Correa de Miggitsch e hijos y Martita y Mario, lamentan la partida de nuestro amigo Manuel, acompañando a su esposa Dalinda, a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogamos una oracion en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposo Carlos Arias, sus hijas Carla y Victoria Arias, sus padres Luis Raed y Ada Leguizamón, participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su hermana Lis, su hno. político Gabriel, sus sobrinos Florencia y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su hermana Miriam, su hermano politico Miguel, sus hijos Paula y Alejandro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento Monica y elevan una oración en su querida memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su tío Víctor Oscar Raed y Chonga y Mercedes Raed de Bejarano, participan con dolor su fallecimiento. Acompñan a sus padres Luis y Ada Beatriz, a sus hijas, hermanas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su tía Angélica Raed, su prima María Raed, sus sobrinos Jorgelina y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Nelly de Montini, Leyenda Cordoba, Negrita Maldonado, participan su fallecimiento y abrazan a su amiga Nora Amestoy de Arias, suegra de Monica, rogando consuelo para la flia. Jesús, ya la recibió en sus brazos.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Negrita Rodriguez de Maldonado, sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Beba Amestoy de Arias y flia, ante irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Marilyn Carranza, Gustavo Carranza, Maria Laura Juarez Ley y Raul E. Paz, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Carlos, a sus hijas Carla y Victoria y a sus padres y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Juan Manuel Arias y familia, Adriana Fermanelli y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Annalisa Berloni y familia, Marco Passagrili y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Ricardo Cianferoni participa con profundo dolor el fallecimiento de Mónica y acompaña a toda su familia. Ruega oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus amigas Belén y María Luz acompañamos con gran pesar a Carla y Victoria y toda la flia. Arias en el fallecimiento de su mamá Mónica del Valle Raed. Elevamos oraciones para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Carlos E. Feijóo participa con dolor su fallecimiento y acompañan a Carlos y sus hijas Carla y Victoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Eduardo, Adolfo, Cucho, Fernando, Gregorio, José, Pabecha, Pablo, Paco, Roberto, Carli, Mario, Kike, Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Carlos y sus hijas Carla y Victoria. Elevan oraciones en su memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. La Promoción 76 de la Esc. Piloto "Maximio S. Victoria", amigos y compañeros de su hermana Lis participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan y piden pronta resignación para su familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Mónica y acompaña a la familia ante irreparable pérdida y rogando por su descanso eterno.

SUÁREZ, CARLOS ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. José Rafael y Luis Miguens participan con dolor el fallecimiento de su amigo Andrés.

TRUJILLO, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus hijos María Cristina, Amado, Noemí, Nancy, Soledad y Mónica, hijos pol. Hugo, Daniel, Walter, Roque y Luis, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

PERALTA, JERÓNIMO IGNACIO (H) Sub. Oficial Mayor del Ejercito (R) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/20|. A los 60 años. Hermano querido Todavia la tristeza me embarga el alma, me duele el no escuchar tu voz al llamarme "Marisita" como estás, pero asi todos los dias te recordamos con tu sonrisa picara, tu bondad y generosidad para todos. Vuela lo mas alto que puedas hermano querido. Con motivo de cumplirse 3 meses. Se ruega una oracion en su memoria. Su hermana Mary, su cuñado Mario Sandez y sus sobrinas Mariana y Denise Sandez Peralta.

ÁVILA, PURA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Sus hijos Julio, Ana, Perla y Mercedes, h. pol. Rufino, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Romanos. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CARRILLO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Lilian y Lito, sus nietos Natalia y Enrique De Pablo, sus bisnietos Lautaro, Jazmín y Facundo, su hija politica Edith, sus nietos Claudio, Analia y Martin Cantero participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRILLO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. "Querida tía nunca te olvidaremos mas". Sus sobrinos Gustavo y Lilian Carrillo, Patricia Banega, sus sobrinos nietos: Valeria, Ariel y Alejandro Correa, Jesús, Marisol y Brian Carrillo, sus Hermanas Elena y Rosali Carrillo participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Marcelo, Claudia, Gabriel y Tucho Gorosito, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chacha y acompañan a sus hijos Estrella y Andrés y a sus nietos Luciana, Ignacio y Martín, su bisnieta Ernestina en este triste momento. Rogamos pronta resignacion a su familia.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARÍA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi" participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos Estrella y Andrés Pereyra, a sus nietos Ignacio, Luciana y Martín Pereyra, nieta pol. Soledad, bisnieta Ernestina Pereyra. Ruego a Dios les de paz, consuelo y resignación . Elevo oraciones en su memoria y descanso eterno.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARÍA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Gustavo Basbus, María José Giovanniello y sus hijos, participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Estrella y Andrés en estos momentos de dolor.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARÍA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Directivos y personal de Papelería Basbus, participan su fallecimiento.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARÍA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Inés Argañaraz participa con profundo pesar su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARÍA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Remo Eduardo Terzano, Alicia Estela Habra, sus hijos Marcela, Remo y Analía participan su fallecimiento acompañando en el dolor a sus familiares, especialmente al querido Andrés.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Raúl Acosta, Teresita González y familia acompañan a Estrella y Andrés, rogando por el eterno descanso de Chacha.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Santiago Sabouret y Erica Lindheimer, acompañan a sus nietos Ignacio, Luciana y Martin y familia en este difícil momento.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Raúl Sabouret, Cristina Zavalia y sus hijos Ignacio, Raul y Santiago, acompañan a Andrés, Estrella y familia en estos momentos de dolor.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla y Luis con sus respectivas familias, lamentan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso y cristiana resignación para sus hijos.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. La Fundacion Mujer participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del C.P. Andrés Pereyra y hace extensivaas sus condolencias a sus familiares. Eleva oraciones en su memoria.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Miguel Ángel Barrera Martínez, Nélida Raab e hijos María Cristina, Miguel, Andrea y Matías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan por su eterno descanso.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. José Luis Castiglione y Ana Lia Rezola acompañan con mucho cariño a Andrés, Estrella y nietos.

CASTIÑEIRA DE PEREYRA, MARIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. César Federico Herrera y familia, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Dijo Jesús: Yo soy la resurrecion y la vida, quien cree en mi aunque haya muerto vivirá. Compañeros de Cáritas Sgo. del Estero acompañan a la Sra. Liva con profundo dolor y respeto. Elevando oraciones para Susana. Yoli, Yessica, Mocho, Roberto, Julio, Guido, Ruben y Padre Dario Acuña.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Cáritas Santiago Apóstol, acompaña en el dolor a la señora Liva junto a su familia y eleva oraciones en su memoria.

GREISERT DE JUAN, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Su tía Yolanda Pérez, sus primos Elvira, Katty, Maru, Tito con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Se adhieren al profundo dolor de su esposo Miguel Ángel Juan, sus hijos Carlos Tomás y Miguel Antonio, su hermana Cristina, sus sobrinos Gabi, Rubén y Gonzalo y demás familiares. Ruegan a Dios Jesús Redentor conceda a todos nuestros queridos fliares. cristiana resignación.

GREISERT DE JUAN, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Con gran tristeza despedimos a nuestra querida vecina y amiga. Siempre con tu sonrisa y generosidad, hasta pronto doña Gracielita. Sus vecinos de siempre kuky Gómez de Santillán e hijas, flia Quiña, Pereyra Roldan, Alicia, Marcelo, Rita y Carlos, participan con profundo dolor y acompañan a su esposo e hijos en tan doloroso momento.

GREISERT DE JUAN, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas de su hermana Cristina: Ana, Marisa, María Rosa, Silvia y Velia lamentan profundamente su fallecimiento.

GREISERT DE JUAN, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Velia Romero, sus hijos Gustavo, Gabriel, Tamara, Josué con sus respectivas familias abrazan a su esposo, hijos y su hermana Cristina e hijos pidiéndole a Dios resignación para todos.

ARIAS, ROBERTO MARIO (Lito) (q.e.p.d) Falleció el 30/5/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus Amigos de toda la vida: Flia Verón, flia Bravo, Flia Bracamonte, Flia Rodríguez, Flia Cuellar, Flia Rojas y Alberto Espíndola, lo recordamos con mucho cariño al cumplirse un mes de su partida al Reino de los cielos.

ARIAS, ROBERTO MARIO (Lito) (q.e.p.d) Falleció el 30/5/20|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su esposa Mary, sus hijas Gisela y Viviana sus nietas Sol y Sofía, sus hijos políticos, sus hijos del corazón: Sebastián, Matías y Emanuel y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria y por su eterno descanso.

MEDINA ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. La comunidad educativa del Colegio Mariano Moreno LL66, participan con dolor la pérdida del Sr. padre de la profesora Fany Medina y ruegan oración en su memoria. Las Termas.

PÉREZ, SELVA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Su esposo Florencia, hijos Dora, Pelusa, Luis, h. pol. Marcelo, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en e cementerio La Esperanza. Clodomira. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Dios busco un ángel y te eligió a vos con su infinita misericordia nuestro Señor Jesús en los brazos de su madre la Virgen Maria te llevo a la presencia del Padre Celestial. Descansa en paz querido " Ema". Tus Padres Alex y Silvia, tus hermanas Vero y Valeria, tus tios Margarita, Elias, Elena, Maria, Esther, Sonia Hallak.Tus primos y amigos que siempre te recordaran por tu bondad y humildad, cualidades que adornaban tu persona. Que la divinidad te tenga en su gloria eterna. Pedimos oraciones por su memoria.