Scott Bakula reivindica el rol de los agentes especiales

Hoy, a las 21.10, A&E estrenará la sexta temporada de NCIS New Orleans, serie protagonizada por Scott Bakula, que profundiza en los casos del departamento de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) de Nueva Orleans, que investiga crímenes que involucran al personal militar en esa ciudad.

EL LIBERAL accedió a una entrevista a Bakula, quien se pone en la piel del agente especial Dwayne Pride.

Hacés de un agente especial en la serie. ¿Tu percepción acerca del valor de este trabajo?

He aprendido mucho sobre el procedimiento policial y los desafíos que enfrentan los hombres y las mujeres en la aplicación de la ley. Y es desalentador. Es un trabajo muy, muy difícil y es muy interesante para mí y desalentador al mismo tiempo. Estamos fingiendo hacer lo que hacen y que se adapten todos los días y vayan a trabajar puede ser tremendamente estresante. Y a menudo son heroicos y al mismo tiempo están en el ojo público. Entonces es un viaje difícil, muy difícil. Y muchos de ellos hacen un trabajo maravilloso y siempre quiero aplaudirlos. Siempre escuchamos sobre las pequeñas cosas malas, pero la mayoría es simplemente un gran trabajo todo el tiempo.

¿Cuál crees que es el secreto detrás del éxito de NCIS no?

Es una combinación de un elenco realmente bueno. Y el tipo de ingrediente secreto ha sido la ciudad de Nueva Orleans. Es una de las ciudades más famosas del mundo, la gente la conoce, la gente viene de todas partes para experimentarla. Es el lugar de nacimiento del jazz y muchos músicos increíbles han llegado a Nueva Orleans y nos han afectado a todos con su música en el planeta. Creo que llamamos mucho la atención porque se desarrolla en Nueva Orleans.

Si piensas en un espectáculo típico policial, no se profundiza tanto en los personajes como en NCIS, ¿eso es algo que te atrajo?

Estaba realmente atraído por este personaje y se basó en un hombre de la vida real, Dwayne Swear, que lamentablemente falleció hace unos años. Y su verdadera pasión por la ciudad y su amor por Nueva Orleans, todos los desfiles y la comida y la música y la camaradería. Él fue contagioso y eso me conmovió cuando lo conocí por primera vez. Y hablamos sobre la ciudad y su personaje, y creo que ese ha sido realmente el núcleo de todo el espectáculo, es él que pone a la ciudad por delante de todo y hasta por delante de su propia familia. Y eso lo convirtió en un personaje interesante y ciertamente creo que hizo que el programa ayudara a hacer que el programa fuera popular y durara tanto como duró.

¿Qué le dio el agente Pride a tu carrera?

Nunca he hecho un espectáculo durante tanto tiempo, ha sido un viaje realmente interesante para mí. Rompimos la marca del centésimo episodio hace dos temporadas. Y, ya sabes, simplemente no me di cuenta de lo grandioso que fue eso, pero ya no va a suceder muy a menudo. Creo que los shows van a ser más cortos y con menos episodios. Ha sido una oportunidad para ser conocido frente al público. Saber que te invitan a los hogares de las personas cuando estás en un televisor y es realmente agradable. La gente me conoce donde vaya y eso es bueno.

¿Como productor qué tenés en mente sobre Pride y la historia?

Tuve mucha influencia en mi personaje y en la historia. Disfruto ser parte del proceso creativo. Disfruto crear y dar vida a las ideas. Para esta temporada ni siquiera estábamos empezando a poner a los escritores en la sala, pero tenemos mucho que procesar en términos de no solo lo que sucedió en los últimos tres o cuatro meses. Si tenemos suerte, será en septiembre que nuestros shows se comenzarán a ver. Tratamos de estar al día de mantenemos a la vanguardia de lo que está sucediendo en las noticias y en nuestras ciudades para que podamos abordar la realidad de lo que está sucediendo.

¿Crees que tienes similitudes con tu personaje y cuánto de él se basa en ti?

Sí, creo que es una buena mezcla acompañar el espectáculo. Y, de repente, al comienzo de la segunda temporada, sabes que Pride en el bar pudo hacer música, así que fue una oportunidad para mí involucrarme en el lado de la música. Fue un buen matrimonio allí. Creo que hay mucho de mí en este personaje, no hay duda al respecto. No es que queria ser policía cuando creciera o estar en la aplicación de la ley, por lo que parte de esto ha sido un poco de todo un territorio nuevo para mí, nunca tuve un procedimiento real antes, fuera de una película o algo como eso. Pero he aprendido mucho y he recibido excelentes consejos de asesores técnicos y cosas así. Entonces quizás sea 60% Scott y 40% Pride.