Indicaciones para quienes ingresan a la provincia

30/06/2020 - 22:48 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia recuerda las indicaciones para las personas que estuvieron varadas y regresan a la provincia, como aquéllas que fueron a buscarlas, deben permanecer en aislamiento preventivo por un período de 14 días.

Las personas que regresan no deben salir por ningún motivo, no deben concurrir a lugares públicos, comercios, trabajos, etc., aun cuando no presenten síntomas.

Deben reportar su llegada ante la Sec. Técnica de Epidemiología del Ministerio de Salud, comunicándose al 385 421-

3006 (fijo), 3855-237077, 3855-207867 ó 3854-071186 (móviles) de lunes a sábados de 8 a 14 hs o al mail episantia goms@yahoo.com.ar.

En caso de presentar síntomas, comunicarse al 107.l