Paulo Dybala le marcó el camino de triunfo a la Juventus

01/07/2020 - 00:06 Deportivo

El argentino Paulo Dybala abrió ayer con un gol el camino al triunfo de Juventus sobre Genoa 3 a 1 y mantiene los cuatro puntos de diferencia con su escolta Lazio, que también ganó ayer, en el inicio de la 29na fecha de la Serie A.

Dybala, el astro portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Douglas Costa marcaron para Juventus y descontó Andrea Pinamonti.

El partido se jugó en el estadio Luigi Ferraris, en Génova, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia del coronavirus.

Dybala anotó por tercer partido consecutivo (Bologna y Lecce los anteriores) y lleva 10 conquistas en la Serie A.

El argentino Gonzalo Higuaín ingresó a los 28 minutos del complemento en lugar de Cristiano Ronaldo.

Juventus es líder con 72 puntos y acumula ahora seis victorias seguidas en Serie A, al margen de que cedió la Copa Italia en una definición por penales con el Napoli, y parece que nada detendrá su marcha arrolladora hacia el noveno título consecutivo.

En Genoa jugó el defensor cordobés Cristian Romero (ex Belgrano de Córdoba), quien está a préstamo y cuyo pase pertenece precisamente a “La Vecchia Signora”.

El escolta Lazio (68 puntos), con algunos minutos en cancha del argentino Joaquín Correa, venció en Turín 2 a 1 a Torino, también con un rato en el campo de su compatriota Cristian Ansaldi, y se mantiene a cuatro puntos del líder.

Andrea Belotti, de tiro penal (5m.Pt), adelantó al local, y Lazio dio vuelta el resultado con los goles de Ciro Immobile (3m.St) -máximo anotador de la Serie A con 29 tantos- y Marco Parolo (27m.St), quien marcó su primera conquista en la temporada.

Tanto Correa, surgido en Estudiantes de La Plata y con pasos por Sampdoria y Sevilla; y Ansaldi, ex Newell’s Olb Boys, Rubin Kazan y Zenit (ambos de Rusia), Atlético de Madrid, Genoa e Inter; ingresaron a los 15 minutos del complemento.

La fecha continuará hoy de la siguiente manera (en hora argentina): a las 14.30, Bologna vs. Cagliari e Inter vs. Brescia; a las 16.45, Hellas Verona vs. Parma, Spal vs. Milan, Lecce vs. Sampdoria y Fiorentina vs. Sassuolo.

Milan podría contar hoy con Zlatan Ibrahimovic ante Spal

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se encuentra recuperado de una lesión muscular sufrida a finales de mayo y podría ser convocado por el Milan para el partido de hoy ante Spal.

“A nivel psicológico está bien, él es un león. Ayer (por el lunes) hizo un buen entrenamiento”, dijo en conferencia de prensa el técnico del conjunto “rossonero”, Stefano Pioli.

“Si esta tarde hace otra buena ejercitación y me da su visto bueno, podré convocarlo para el partido ante Spal”, agregó.

Ibrahimovic, compañero de los futbolistas argentinos Lucas Biglia y Mateo Musacchio en el Milan, se lesionó el 25 de mayo en el músculo sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento.l