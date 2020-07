Hay un nuevo virus porcino con “potencial pandémico” y se redobla el pánico mundial

01/07/2020 - 00:56 Santiago

Cuando aún el mundo se encuentra en el medio de la batalla contra el coronavirus, que ya se cobró la vida más de medio millón de personas, y amenaza con no desaparecer al menos por un largo tiempo, un nuevo virus con “potencial pandémico” atenta contra la humanidad.

Se trataría de una nueva cepa de la gripe, el cual fue descubierto también en China, y se encuentra presente en cerdos. El elevado porcentaje de afectación en ganaderos hace temer por un contagio rápido en humanos.

Un equipo de científicos chinos fueron quienes lo detectaron, y según consta un artículo publicado en la revista PNAS (Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos) se trata de un virus presente en cerdos y que puede saltar con relativa facilidad a humanos.

“La vigilancia de virus de la gripe en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima gripe pandémica”, señalan.

Vale remarcar que el mismo fue detectado cuando la infección se propagó en personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina en China.

Según este estudio, el virus (de nombre G4 EA H1N1) es muy reciente y tendría bastante facilidad para mutar. Que sea un virus nuevo, además, hace que las personas tengan poca inmunidad al mismo y la tasa de contagio potencial sea bastante elevada. Los científicos firmantes, formados en China, llaman a implementar “con urgencia” un control sobre este tipo de virus “especialmente entre los trabajadores de la industria porcina”.

De acuerdo con los datos facilitados en el extracto del informe, de 2016 a 2018 se tomaron un total de 338 muestras serológicas a trabajadores de 15 granjas porcinas. El resultado fue que el 10,4 % de la muestra tenía anticuerpos del virus G4 EA H1N1, siendo mayor esta tasa entre los participantes con edades comprendidas entre 18 y 35 años, con un 20,5 %.

“Los cerdos se consideran anfitriones importantes o “recipientes” para la generación de este virus. La vigilancia sistemática de los virus de la gripe en los cerdos es esencial para la alerta temprana y la preparación para la próxima pandemia potencial”, aseveran.

Dañaría las células que recubren las vías respiratorias humanas

El virus está siendo investigado por un equipo de especialistas liderados por Kin-Chow Chang, quien afirmó que no es una gran amenaza pero que requiere de vigilancia para que no cause otra pandemia ya que puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

“Si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, no debemos ignorarlo”, aseguró el profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido.

Además el científico afirmó: “En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos”.

De qué se trata la nueva enfermedad que atenta contra la salud mundial

El nuevo estudio se centra en un virus de la gripe denominado G4, que desciende genéticamente de la cepa H1N1, una vieja conocida que ya provocó una pandemia en 2009, causando la muerte de entre 150.000 y 500.000 personas en todo el mundo.

La nueva cepa de gripe es similar a la gripe porcina de hace 11 años, pero con algunos cambios.

Según el informe, tiene además una combinación única de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina. l