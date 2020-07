Filipinas: se viralizaron imágenes de un murciélago de “tamaño humano”

01/07/2020 - 12:42 Mundo

Un usuario de Twitter publicó la semana pasada una imagen de un murciélago "de tamaño humano" encontrado en Filipinas, la cual rápidamente se ha vuelto viral e incluso asustó a algunos internautas.

"¿Recuerdan cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano? Sí, esto es de lo que estaba hablando", escribió el tuitero al compartir la captura de pantalla de una publicación.

El internauta sugiere que el animal de la foto es un zorro volador de corona dorada gigante, una especie de murciélago cuya envergadura con las alas extendidas puede alcanzar hasta 1,7 metros.



La imagen, que inicialmente fue publicada en Reddit hace un año, inmediatamente se ha viralizado y ya cuenta con más de 263.000 'me gusta', más de 105.000 retuits y miles de comentarios.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC