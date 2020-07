Los servicios funerarios de la ciudad deberán cumplir un estricto protocolo sanitario

01/07/2020 - 22:41 La Banda

En adhesión al protocolo de seguridad sanitaria establecido por el Gobierno de la provincia, la Municipalidad de La Banda dio a conocer las medidas adoptadas para los servicios funerarios y velatorios que deberán cumplir con estrictas normas de prevención para reducir riesgo de contagio de Covid-19.

El protocolo tiene como objetivo establecer las modalidades de actuaciones a seguir por la población, así como también por las empresas de servicios funerarios, entierros y cremaciones, en todo el ámbito provincial para casos de personas fallecidas por cualquier causa, excepto los confirmados de Covid-19, para lo cual se establece un protocolo diferente.

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, el protocolo habilita la aplicación de sanciones previstas por el Art. 205 y concordantes del Código Penal Argentino, y también establece que no se podrán realizar cortejos fúnebres.

En consecuencia, los horarios autorizados para los velatorios serán de lunes a domingo entre las 8 a 18.

Las personas responsables de los servicios fúnebres estarán obligadas a exhibir el protocolo para el personal como para los concurrentes.

Para todos los casos previstos, los responsables de las empresas fúnebres y/o propietarios de casas particulares donde se realice el velatorio deberán efectivizar un registro de las personas que concurrieren al mismo, con detalle de nombre y apellido, DNI y domicilio, día y horario de permanencia. Dicho registro deberá permanecer bajo la custodia del responsable por el término de 30 días y ser puesto a disposición de las autoridades que lo requieran ante cualquier contingencia sanitaria.

Los velatorios tendrán la duración de dos horas, pasadas las cuales se procederá al sepelio (entre las 8 y 18).

El propietario de la casa particular donde se realiza el velatorio y/o el responsable de la empresa funeraria a cargo del servicio deberán garantizar en todo momento el cumplimiento irrestricto del protocolo.

Para el caso de realización del velatorio en una casa de familia, será obligatoria la previa notificación a la autoridad municipal para solicitar autorización.

El velatorio deberá realizarse en un recinto donde se garantice el distanciamiento social, asegurando un máximo de 10 personas (familiares directos) acompañantes en la sala.

Se aconseja evitar la concurrencia de mayores de 60

Los menores de 15 años sólo podrán ingresar acompañados de un adulto. Se aconseja evitar la concurrencia de adultos mayores de 60 años y/o personas incluidas en los denominados grupos de riesgo. En caso de asistir se sugiere extremar las medidas de bioseguridad.

Para ingresar, los asistentes deberán acreditar domicilio dentro de la provincia y resguardar las medidas de protección como tapabocas, barbijo o máscaras protectoras utilizados de manera correcta o temperatura corporal igual o inferior a 37.5º. No se permitirá el ingreso y/o permanencia en el recinto cuando no se verifique dicho cumplimiento. Asegurar un distanciamiento interpersonal mínimo de 2 metros proporcionando adecuado número de sillas. Los asistentes al velatorio deben preservar una distancia mínima de un metro al cajón/persona fallecida. No se permite tocar ni besar el cajón. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas y el contacto físico.

Recomendaciones para las empresas

Respecto del protocolo para las empresas funerarias, se debe realizar el traslado del cadáver en forma habitual. Se recomienda usar morgueras e higienizar el móvil con agua y lavandina.

Limitar la manipulación del cadáver, si fuera extremadamente necesario realizarlo, se deberán utilizar las mismas medidas de protección recomendadas para el personal de salud que atiende a pacientes de Covid-19 (camisolín, guantes descartables, mascarilla, protección ocular).

No embalsamar, no lavar ni utilizar ungüentos durante la manipulación del cadáver.

El destino final se puede realizar en las condiciones habituales ya sea entierro o cremación.

Una vez finalizados los procedimientos, limpiar y desinfectar completamente todas las áreas donde estuvieron las personas y las superficies con las que han estado en contacto. Si las superficies y las áreas están sucias, deberán limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de su desinfección.

No realizar cortejo fúnebre.

Proveer de desinfectantes para manos a base de alcohol, suministrar pañuelos desechables y receptáculos (cesto de basura) que no requieran contacto con las manos para el desecho de los pañuelos usados.