FÚNEBRES | 2 de julio del 2020

01/07/2020 - 23:31 Funebres

Fallecimientos

- Oscar Antonio Escobar

- Edmundo David González

- Blanca del Carmen Luna de Carrizo

- Silvia Noemí Tévez (La Banda)

- Brayan Benjamín Ledesma

- María Esther Díaz

- Elba Argentina Bravo (La Banda)

- Oscar Antonio Escobar

- Olga Nilda Lescano de Torres (La Banda)

- Roberto Eduardo Coria (La Banda)

- Elsa Nelly Castro de Aguirre (San Pedro)





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA NILDA LESCANO DE TORRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice- intendente Roger Nediani; y funcionarios de su gabinete, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA NILDA LESCANO DE TORRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su honorable consejo directivo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculado Dr. Alejandro Gastón Torres, acompañan a su colega en estos momentos de dolor y eleva una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO CON FOTO

CARLOS ALBERTO LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/20 y espera la resurrección.

Casares, como te gustaba que te diga, momentos imborrables, la Paraná y Güemes, doña Javiera, el solar, un gran dirigente del Club Güemes… y tantos otros recuerdos, siempre juntos hasta en el “Rancho del Pipo”, la juntada de los viernes de la barra, ya debes estar charlando con tu amigo el Pipo, como siempre de política y de Güemes, abrazo hermano. Te voy a extrañar. Guido Orlando Ávila (Puchi), Gringa y Exequiel Ávila.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUSAIN J. YUNI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/20 y espera la resurrección.

Los directivos, el personal docente, nodocente, coordinadores de carrera, consejo académico consultivo, estudiantes y egresados de la EIE-UNSE acompañan al Dr. José Yuni y flia. en este doloroso momento rogando la bendición de Dios por consuelo y resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ESTHER DÍAZ DE ELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/20 y espera la resurrección.

Dra. Ana María Maud participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Ana Lis Elli y ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RUBÉN SEGUNDO MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/07 y espera la resurrección.

Esposo y padre bueno y cariñoso, a 13 años de tu partida al reino de Dios, cada día extrañamos tu presencia.

Tu esposa Teresa Emilia Bianchi, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos te recuerdan con mucho amor e invitan a la misa de las 19 en Catedral Basílica para rogar por su descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

EDUARDO CAVADINI (Pollo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/20 y espera la resurrección.

Hoy nos dejó Eduardo en su provincia de Jujuy, pero lamentamos su muerte en todos los lugares en los que supo sembrar su amistad. Los que lo conocimos y valoramos su amistad, quedamos este 30 de junio con un profundo dolor por su temprana partida, pero orgullosos de haber podido compartir su amistad, por lo que cada uno de los momentos compartidos quedarán en nuestra memoria y nuestros corazones que siempre lo recordarán con la grandeza que supo sembrar en cada uno de sus actos. Hasta luego Pollo, solo partiste un poco antes que nosotros, pero aquí vivirás eternamente. Sus amigos de Garza que siempre lo recordarán. Mario Vázquez, Zulema y su adorada Puchy. Rogamos a todos una oración en su memoria.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

JUAN CRISTINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/20 y espera la resurrección.

Estela Laitán, hijas, hijos políticos y nietos agradecen al Pbro. Miguel Ángel Abdo; Dres. Samir Jozami y Margarita Villafañe, familiares, vecinos y amigos al cumplirse nueve días de su fallecimiento e invitan a la Santa Misa que se oficiará hoy a las 9 después del Rosario y Coronilla a la Divina Misericordia por el canal católico.

ACEVEDO, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Raúl Bravo, Elida Suarez de Bravo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa, hijas, hijos políticos, nietas y demás familiares en estos momentos dolor. Elevan oraciones en su memoria

ACEVEDO, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Albina Massuco de Ferrero, María Mercedes Arce y Mario E. Ferrero participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, ERASMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Jorge Oyola, Roxana Zorribas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CAVADINI, EDUARDO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció en S.S de Jujuy el 30/6/20|. Mercedes A. de Guzmán Oliveri, José Manuel Achával, Sara A. de Ferreyra, Susana A. De Ferreiro, Luis Eduardo Achával y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Ani e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAVADINI, EDUARDO VÍCTOR(q.e.p.d.) Falleció en S.S. de Jujuy el 30/6/20|. Luis y Patricia Rezola lamentan su fallecimiento.

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su hija Ana Liz Elli, su h. político Oscar Juárez, sus nietos Oscar, Felicitas, Facundo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro, sus hijas María Virginia, María Susana y María Fernanda , sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Anita y su querida familia con fraternal afecto.

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Sus vecinos y amigos Karina López, Daniel y Lautaro González participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. "Deja que tus recuerdos inunden tu mente, traigan calidez a tu corazòn y te guien hacia adelante". Marcela Jerez de Seiler, Mario Seiler y sus hijos Maximiliano y Stefano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Anita, acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar y ruegan se elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Aquellos que amamos nunca pueden estar mas lejos que a un pensamiento de distancia, mientras exista un recuerdo de ellos viviràn por siempre en nuestros corazones".- Carolina Sanguedolce y su hija Marcela Jerez, acompañamos a nuestra querida amiga Anita en estos momentos de profundo dolor por la partida al reino de los cielos de de su mamá, como así también a toda su familia y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Celia Inés Elli y María Teresa Elli participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

DÍAZ DE ELLI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. María Dolores Araujo, su esposo Francisco Durán, sus hijos Valentina, Francisco y José Ignacio acompañan a su hija Ana Liz y familia en este doloroso y triste momento.

ESCOBAR, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su esposa Teresa Coronel, sus hijos Guillermo, María Rosa, César, Jesús, Valeria, Germán, Emanuel y Juan, h.Pol, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

ESCOBAR, OSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su esposa Teresa, sus hijos Guillermo, María Rosa, Cesar, Jesús, Valeria, Germán, Emanuel, Juan, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787..

FAJARDO FERRO, MATÍAS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. "Ya descanso en verdes praderas. Sus hermanos Belén, Fernanda, Julieta, Isaías y Hernán. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARTA LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|.Tufi Jorge Saad y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Fernando y flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, EDMUNDO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Tus amigos Francisco, Armando, Rosalia, Negro, Walter y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

LEDESMA, BRAYAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Sus padres Marcelo L. Ledesma y Gabriela Roldán, sus hnos Lionel, Kiara, abuelos, tios, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

LEDESMA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Tus amigos: Karina, Mariela, Isabel. Gisell, Dra. Iris y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Marta y Edy Terribile participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Carlitos. Ruegan por su eterno descanso.

LEDESMA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Ing Pedro Ugozzoli, su esposa Lic. Pura Terribile, sus hijos Pedro, Gaby y Daniel; y Lourdes participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor rogando por su eterno descanso.

LUNA DE CARRIZO, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su hijo político: Omar Sequeira, sus nietos: Pamela y Sergio Sequeira, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATTAR DE SIALLE, SILVIA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Familia Torres, acompaña en este momento de dolor a nuestra hermana política, Leticia Mattar de Torres,a los hijos de nuestra apreciada Pirucha , hermanas y demás familiares, los abrazamos con todo el corazón, rogando Cristiana resignación. Los Telares Dpto Salavina.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. Sus amigos y vecinos de siempre que lo extrañaran: Adela y Lidia Cordero; Gustavo, Paola, Fiona, Valentina, Selenia y Juli participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PESCE, MANUEL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/20|. En la Casa del Señor muchas moradas hay, tu ya estás en la tuya, descansa en paz, e intercede por aquellos que aún en esta tierra sufren por tu partida. CPN. Sara Llugdar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan a la familia en tan doloroso momento.

RAED, MÓNICA LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/20|. Sus compañeras del P.S Puestito de San Antonio: Graciela, Marisol, Eugenia, Joli, Cecilia, Magalí y Beti participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SUÁREZ, BLANCA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Analía Borrás y Omar Juárez, Viviana Borrás y Ramiro Hoyos y sus familiares, acompañan a sus hijos Anita y Vicente y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, LUCY GRIMILDA (Orito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/07|. A pesar del tiempo sigue viva a mi lado. Nunca dejaré de sentirla, de compartir todo y en ese momento las lágrimas corren y me dicen cuánto la quiero! Y como me duele el alma! A mi hermana tan buena que si algo la caracterizó fue que siempre pensó en el otro primero: he ahí la nobleza y entrega de su corazón. Ruego que la Virgen la acune en su regazo, descansando en paz, que tanto se merece. Agradeceré una oración. Norma.

GONZÁLEZ DE ACUÑA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/82|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija María Rosa Acuña, su hijo político Daniel y sus nietos Carlos, Azul, Benjamín y Xiomara la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre al cumplirse treinta y ocho años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MORENO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/20|. "Que el Señor te acompañe en este descanso eterno. Los momentos más tristes de una persona es perder a un ser querido, a quien nadie podrá reemplazar en esta vida. Siempre te recordaremos y seguirás vivo en nuestros corazones. ¡Hasta siempre compañero!". El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la E.E.B.A. Nº 13 "Dr. Gregorio Santiago Álvarez" acompaña en este difícil momento a su familia. Ruega una oración en su memoria.

BRAVO, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su hermana Amanda y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

CANCINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Las comunidades educativas de todos los niveles de los Colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del primo de la Representante Legal. Lic. Claudia Cancino. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINO, MIGUEL ÁNGEL (MIGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Sus familiares María Aurora Scaglioni, Cristina Ledesma, Omar Carrasco, María Belén y Martín Carrasco; Silvia Ledesma, Carlos Ruiz, Camila y Mariano Ruiz participan con tristeza su partida y elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

CANCINO, MIGUEL ÁNGEL ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Sus vecinos Mónica Leiva y Orlando Kozameh e hijos acompañan a su madre Telva y a sus hermanos en estos momentos de profundo dolor y elevan oraciones en su memoria

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20|. Juan Carlos y Jesús Peña lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia rogando oraciones por su descanso en el Señor.

CORIA, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su esposa Salto Marta, sus hijos Valeria, Esteban, Cintia, Flavia, Ulises, Marcos; hijos polìticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por Carusso Cia de Seguros- Cocheria del Plata (Saenz Peña 371-L.B.).

LESCANO DE TORRES, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su esposo Torres Valentín, sus hijos Gastón, Mirian, Mariana, hijos políticos Raúl, Pablo, nietos Tomás, Bianca, Victoria, Camila, Ema. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol. Servicio realizados por Cochería del Plata. (Sáenz Peña 371-L.B).

LESCANO DE TORRES, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su hermana Graciela Lescano, su hno. pol. Agustín Ruiz, sus sobrinos Viviana y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO DE TORRES, OLGA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Sus amigos Payo Alfonso y flia.; Andrés Alfonso y flia., acompañan a su hijo Gastón en este difícil momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, SILVIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Su esposo Miguel Angel Fernández, sus hijos Sergio, Silvina, Dahiana, Vanina, hijos polit. Francisco, Lucas, Luz, Duilio y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CASTRO DE AGUIRRE, ELSA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Sus hijos Roberto, Mirta y Dario Aguirre, su hija pol. Elva Alcaraz, sus nietos Mario Acosta, Roberto y Natalia Aguirre participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de San Pedro. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NORIEGA, HUMBERTO NICOLÁS (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/20|. Sus hermanos María Rosa, Ana Mercedes, Tolentino, Dante Omar, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Colonia El Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL. 4219787.