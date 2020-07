Central Córdoba confirma los primeros refuerzos y continuidades en el nuevo plantel

02/07/2020 - 00:07 Deportivo

Ayer fue un día de muchas novedades en Central Córdoba. El arquero Alejandro Sánchez, de último paso por Atlético Tucumán, se convirtió en el primer refuerzo para el equipo que será dirigido por Alfredo Berti. Ya hay acuerdo entre las partes y solo resta sellar el vínculo para que el club pueda hacer el anuncio oficial.

El segundo refuerzo está muy cerca de concretarse y se trata de uno que ya conoce lo que es ponerse la camiseta “ferroviaria”: Leandro Vella.

Fuentes cercanas al club del barrio Oeste le aseguraron a EL LIBERAL que la operación para el retorno del “Tano” se encuentra concretada “en un 90%”, por lo que restan algunos detalles, pero todo está encaminado para el segundo ciclo en el club del delantero que jugó la temporada pasada en Godoy Cruz de Mendoza, pero llegará con el pase en su poder.

Otras dos gestiones que se encuentran avanzadas, aunque no tanto como la de Vella, son las que se llevan a cabo por el delantero Pablo Palacios Alvarenga (proveniente de San Martín de San Juan) y el volante José Luis Fernández (el pasado martes concluyó su vínculo con Atlético Tucumán).

También hay tratativas por el delantero Claudio Riaño (Rosario Central), el defensor Franco Sbutoni (Arsenal) y el volante santiagueño Francisco Cerro (Defensa y Justicia), aunque por ahora es prematuro avizorar un desenlace satisfactorio.

El plantel de Berti va tomando forma porque también se confirmaron dos renovaciones de contratos. Se trata de los defensores Jonathan Bay y Cristian Díaz, quienes seguirán en el club hasta diciembre de 2021.

Sánchez

Anoche, en Noticiero 7, habló Alejandro Sánchez, flamante incorporación de Central Córdoba.

“Necesitaba un cambio de aire, sentirme pleno. Estoy para lucharla, para pelearla, para cerrar una etapa y abrir otra. Estoy muy contento y con muchas ganas de arrancar”, dijo.

“Es muy lindo cuando uno va a jugar en un club donde la gente se hace sentir, donde explota la cancha en todos los partidos. Es un plus obviamente, lo he vivido en varios clubes donde yo jugué y es algo hermoso. También que toda la provincia esté detrás del equipo es muy importante. Es muy lindo sentir eso, el apoyo de la gente para el jugador es muy importante”, añadió el golero de 33 años, que también jugó en Platense, Nueva Chicago y Audax Italiano de Chile.

El “Oso” se refirió luego a la importancia de que un arquero sepa jugar con los pies. “Uno trata siempre de trabajarlo. Creo que lo puedo manejar tranquilamente, sabiendo que hay momentos para hacerlo y otros no. El arquero debe saber leer esa situación y no abusar”, explicó. “Me gusta estar adelantado a la jugada, soy salidor en los centros. Me gusta que el área sea mía en todo aspecto. La clave está en estar bien parado en el área y en el arco”, agregó sobre sus características.

Por último, deseó que “ojalá el protocolo salga rápido porque todos necesitamos volver a entrenar. Lo que viene va a ser duro, ojalá sea lo más pronto posible porque ya quiero estar entrenando en Santiago”.