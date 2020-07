Llegó una jugosa oferta por Quintero desde Qatar

02/07/2020 - 00:22 Mundo River

River Plate recibió anoche una jugosa oferta por el colombiano Juan Fernando Quintero, que podría continuar su carrera en un club de Qatar, según informó TNT Sport.

“Juanfer” es una de las figuras del “Millo” y del fútbol argentino, sobre todo después del gol que le marcó a Boca en la final de la Libertadores 2018, disputada en Madrid, por lo que la dirigencia planea mantenerlo en el plantel.

Sin embargo, los clubes de Qatar manejan presupuestos mucho más elevados para incorporar figuras internacionales y la entidad riverplatense necesita el dinero ante la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

El martes se supo que el Valencia de España tiene como uno de sus principales candidatos a la dirección técnica a Marcelo Gallardo, pero ayer se conoció el nombre de otra opción que maneja el equipo “Che”, por lo que en River empezaron a respirar un poco más tranquilos confiando en que no llegará una oferta que tiente al “Muñeco” de dejar la institución. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida por un inesperado llamado telefónico .

Regresos

El martes vencieron los préstamos de siete futbolistas y regresaron a las filas de River. Los jugadores son Jorge Moreira (Portland Timbers), Luciano Lollo, Matías Moya (ambos de Banfield), Joaquín Arzura (Huracán), Zacarías Morán Correa (Chacarita), Carlos Auzqui (Lanús) y Alan Marcel Picazzo (Villa Dálmine).

Aunque todavía no se sabe si entrenarán en el Zoom del plantel profesional, lo cierto es que Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta a ninguno de los mencionados. El único que podía quedarse era Jorge Moreira, pero por cuestiones del cupo de extranjeros, no será posible y analiza un regreso a Paraguay.

De hecho, jamás un jugador del ciclo volvió a jugar en el club luego de haber tenido minutos previamente en la Primera de River. Y esta vez parece que tampoco será la excepción.