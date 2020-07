Juan Brussino a los hinchas de Quimsa: “Sé que en algún momento voy a volver”

02/07/2020 - 00:39 Deportivo

Juan Ignacio Brussino atraviesa un momento clave en su carrera deportiva, con sensaciones contraopuestas ya que por un lado desea volver a jugar y por el otro será difícil alejarse de Quimsa y su gente.

“Esta oportunidad salió por el hecho de que en Argentina todavía el básquet y la competencia está en parate. Una vez cancelada la Liga Nacional, mi contrato con Quimsa terminó lamentablemente. Fue un trabajo de tres años muy importante, en un club donde pasé momentos muy lindos. He conocido gente espectacular, que me ayudó en todo momento, desde Gerardo Montenegro hasta los entrenadores que pasaron, los demás dirigentes del club, los utileros. Apareció esta posibilidad y lo que necesito es ponerme en forma, empezar a entrenar y a jugar lo más rápido posible. En Argentina no era posible y bueno... La liga de México empieza en agosto y vi una posibilidad para hacer lo que me gusta que es jugar al básquet”, comentó en una entrevista concedida a EL LIBERAL.

Consultado acerca de si le gustaría volver a Quimsa, respondió: “Ojalá. Yo a Quimsa le voy a servir más entrenado y compitiendo que con un parate de 7 u 8 meses. Yo lo busqué más por ese lado, para no estar parado y no hacer más larga esta espera, que personalmente es muy agotadora en lo sicológico y en lo físico, porque uno vive de esto y si no lo puede hacer hay un montón de sensaciones que se van juntando. Esta posibilidad es una bocanada de aire dentro de tanta incertidumbre que hay”.

“Juani” también habló de cara al hincha de Quimsa. “La verdad que uno fue ganándose el cariño de todo. Me costó. Trabajé. Creo que todo el sudor que puse en la cancha fue en pos del equipo y de ganar. Estoy muy agradecido a Gerardo, a la posibilidad de crecer, porque sin Quimsa, sin los torneos internacionales, sin un montón de situaciones, no me hubiese podido mostrar y mi juego no hubiese sido requerido desde otro país. Siempre voy a estar agradecido. Sé que en algún momento voy a volver. Hoy lamentablemente se da así”, indicó el base armador, que jugará en Dorados de Chihuahua.

“Si en agosto empezaría la liga y sería todo normal, yo no hubiese pensado en irme a otro equipo o no continuar con este proyecto. Pero bueno, lamentablemente hay una pandemia y en este parate, la posibilidad de México creo que va a ser lo mejor para empezar a volver a sentirme jugador. Al hincha, agradecerle. Santiago es mi segunda casa, hice una familia”, explicó emocionado.