El desubicado comentario de un ex Barcelona sobre Messi

02/07/2020 - 13:46 Deportivo

Una bomba explotó en Barcelona. Todo hace indicar que el caso Griezmann se le fue de las manos a la institución y promete traer repercusiones en lo deportivo.

El club azulgrana, en julio de 2019, hizo una fuerte apuesta, al pagar la cláusula de rescisión del francés (aproximadamente 120 millones de euros), por ese entonces principal figura del Atlético Madrid y uno de los mejores futbolistas de la Liga de España.

Hasta el momento, el resultado no fue el esperado. El delantero no puede sintonizar con Messi y Suárez, los otros referentes en ataque en el equipo culé, y no demostró ni por asomo el nivel que tuvo durante su estadía en el Colchonero. Ante este escenario, comenzó a perder terreno, y en el último partido simplemente ingresó a falta de unos escasos segundos.

Luego de que el entorno del jugador apuntara contra el director técnico Quique Setién, Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998 y ex futbolista del Barcelona, esbozó una frase que generó repudio.

“¿De qué tiene miedo (Griezmann)? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, expresó el ex futbolista.

Luego de su desubicado comentario contra la Pulga, dio más detalles sobre su postura: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tortazo en la cara", añadió.

El que tampoco se salvó de las polémicas opiniones de Dugarry fue Quique Setién. Sobre el entrenador del Barsa aseguró: "Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado".

Después de su polémica frase, y tras el impacto que generó, Dugarry tuvo que disculparse públicamente por sus dichos. "En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastornos del autismo, no era mi intención. Pido disculpas a las personas con las que me he encontrado y lo explicaré esta noche a las 6 p.m. en Team Duga", escribió desde la cuenta oficial del programa.

No es la primera vez que Dugarry apunta contra Messi. Más de una vez lo trató de mal compañero en su programa de radio y, cada vez que puede destaca, que Cristiano Ronaldo es mucho mejor.