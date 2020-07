De Dark a Normal People: 5 series del momento para maratonear el fin de semana

02/07/2020 - 15:43 El Cronista

Con la experiencia de estos primeros seis meses podemos afirmar que 2020 es un gran año para el apasionante universo de las series. Netflix, Hulu, Amazon Prime y Apple TV lanzaron grandes estrenos y proyectan contenidos aún más interesante para la segunda mitad del año. Así y todo, la oferta de las plataformas de streaming es tan amplia y consistente que resulta fácil perderse y pasar más tiempo buscando qué ver que efectivamente mirando una serie o película. Con esto en mente, recopilamos cinco de los estrenos más cautivantes de 2020 para continuar entreteniéndonos en esta cuarentena con contenido de calidad. Drama, suspenso, amor adolescente y ciencia ficción: cinco series imperdibles para todos los gustos que ya se pueden ver online.

Little fires everywhere

Reese Witherspoon lo hizo una vez más. La actriz que saltó a la fama en 2001 protagonizando “Legally blond” y se consagró como una de las productoras del momento con “Big little lies” y “Morning show” volvió a sacudir la pantalla chica con “Little fires everywhere”. Situada a fines de los ’90 en la pequeña ciudad de Shaker Heights, Ohio, la historia se centra en el encuentro –y los profundos desencuentros subsiguientes- entre Elena Richardson (Witherspoon), una madre y profesional “modelo”, y la artista de pasado desconocido Mia Warren (Kerry Washington), recién llegada a la comunidad. En la relación que se construye entre estas dos mujeres y sus hijos “Little fires everywhere” reflexiona sobre racismo y feminismo en una sociedad que se considera a sí misma como progresista pero está profundamente arraigada a la desigualdad, el engaño y la hipocresía.

Normal people

Basada en la novela de la escritora millennial Sally Rooney, esta serie irlandesa es uno de los grandes hits de la cuarentena. La historia está basada en la relación entre Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) y Connell Waldron (Paul Mescal), desde sus últimos días en la escuela secundaria hasta sus años en Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda. Si bien las fórmulas chica rica-chico pobre y chico popular-chica rebelde fueron agotadas hasta el hartazgo por la industria cultural, lo cierto es que las diferencias sociales y de clase entre los dos personajes es solo una de sus incontables características. Tal es así, que seguramente el encanto principal de esta serie radique en mostrar al amor adolescente despojado de lugares comunes y tomándoselo, por primera vez, muy en serio.

I Know this much is true

Ya no sorprende ver a los actores y actrices más famosos de Hollywood protagonizando series de televisión. En este caso, es Mark Ruffalo quien se pone en la piel de los dos hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey en la nueva miniserie dramática de HBO dirigida por Derek Cianfrance (“Blue Valentine”). A través de la relación entre Dominick y su hermano diagnosticado como paranoide esquizofrénico esta trama familiar que incluye enfermedades, abandonos y abusos explora cuestiones sociales como la identidad estadounidense y el rol de las instituciones psiquiátricas.

The Sinner

A fines del mes de junio –justo cuando la cuarentena más lo requiere- llegó a Netflix Argentina la tercera temporada de una de las series más importantes de esta plataforma de streaming: “The sinner”. Si bien las tres temporadas narran historias que son independientes entre sí, el hilo conductor es el trabajo del detective Ambrose (Bill Pullman) para desentramar qué hay detrás de cada uno de estos crímenes aparentemente inexplicables cuya complejidad se profundiza a lo largo de sus investigaciones. Sin dudas, una serie imperdible para amantes del suspenso que quieran acompañar a Ambrose en su búsqueda para saber mucho más que quién lo hizo: la clave es el por qué.

Dark

Es innegable que “Dark” no solo es una de las series del momento, sino que su calidad también es incuestionable. Sin embargo, embarcarse en este mundo de viajes en el tiempo requiere paciencia y atención, a tal punto que varios fanáticos de la serie subieron a Internet cuadros sinópticos que permiten explicar parentescos, pasado, presente y futuro de sus protagonistas. Con su tercera temporada estrenada recientemente en Netflix, este es un gran momento para “maratonear” esta serie alemana de suspenso y ciencia ficción sumamente disfrutable. Eso sí: háganlo con papel y lápiz en mano.