Manolo Herrera respecto a su nominación a los Gardel 2020: “Ya me siento ganador”

02/07/2020 - 20:24 Pura Vida

“Estaba por comenzar a trabajar en el taller que era de mi viejo cuando me llama mi hermano para decirme si había visto el mensaje que me había enviado por WhatsApp. Le dije que no porque estaba haciendo unos trabajos para mi vieja. Y ahí fue cuando me contó que estábamos nominados para los premios Gardel 2020”.

Así se expresó, ante EL LIBERAL , Manolo Herrera, hoy líder de Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, conjunto que creara su padre Elpidio Herrera, cuando se enteró que por “Huañok Tacko”, el último disco del grupo, habían sido nominados para el Gardel 2020 en el rubro Álbum Artista de Folclore.

“Nos embargó una alegría inmensa. No tengo otra palabra para describir la sensación que me embargó cuando mi hermano me contó de este logro. Cuando suceden estas cosas viene a mi mente la imagen de mi viejo”, remarcó.

“Huañok Tacko”, una leyenda urbana de Atamisqui que Elpidio Herrera convirtió en chacarera, es el cuarto disco que se grabó en Melopea, sello del músico argentino Litto Nebia.

“Estar nominado ya es un logro increíble. Yo ya me siento ganador. No me interesa el resultado porque me han criado así, pero estar ahí presente ya es un triunfo para mí. Estoy contento, disfrutando con la familia, con la gente de mi pueblo, con los amigos”, remarcó.

Manolo destacó que dese el mismo momento en que se supo la nominación a los Gardel 2020, ha recibido “infinitos mensajes. La pucha, digo, estamos nominados, y eso ratifica el buen camino que hemos elegido, desde siempre, con mi padre y los integrantes del grupo”.

“El resultado no interesa porque el estar nominado es, reitero, un triunfo. Ahora, no hay que quedarse sino que tenemos que seguir adelante con todos los sueños y proyectos”, reflexionó Manolo en su entrevista con EL LIBERAL.