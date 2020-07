Con la conducción de Diego Luna, “Pan y Circo” propone hablar de temas incómodos

02/07/2020 - 20:28 Pura Vida

Amazon Prime Video y La Corriente del Golfo, la compañía productora de Diego Luna y Gael García Bernal, anunciaron su primera colaboración: “Pan y Circo”.

La serie presenta un innovador formato: el ritual de compartir una comida como un espacio para conversar y reunir varios puntos de vista.

Las conversaciones, moderadas por el actor mexicano Diego Luna, reunirán a políticos, activistas y diferentes personalidades para tocar temas fundamentales y de interés universal en las sociedades contemporáneas, acompañados por menús de reconocidos chefs en México.

Compuesta de siete episodios, la serie viaja a través de Baja California, Puebla, Quintana Roo y México, trayendo un tema diferente a la mesa para discutir entre los invitados e invitadas.

“Pan y Circo” abre la conversación sobre temas controversiales en un contexto íntimo y honesto, reuniendo puntos de vista opuestos y posturas que en muchas ocasiones terminan estando de acuerdo.

Los temas de la serie incluyen violencia de género y femicidios; el cambio climático; la despenalización del aborto; el racismo e identidad; la legalización de las drogas; la migración y finalmente, el Covid-19 en un episodio remoto que se grabó durante el confinamiento y con entrevistas virtuales.

Entre los invitados que nos acompañan en “Pan y Circo” están: Gael García Bernal; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México; el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos; la actriz Ana de la Reguera; el músico y activista Rubén Albarrán; la cantante Li Saumet; la soprano mixe María Reyna; la activista del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Odilia Romero; y la ambientalista Julia Carabias, entre otros.

Diego Luna: “Pan y Circo nace al tratar de juntar dos de las cosas que disfruto hacer: comer y escuchar”

Diego Luna, en una entrevista, destacó el origen de la serie. “‘Pan y Circo’ nace al tratar de juntar dos de las cosas que más disfruto hacer: comer y escuchar”, reveló el intérprete mexicano.

“El objetivo siempre fue hacer un programa que se tratara de los otros, en todos sentidos; los otros comensales, los otros que viven realidades distintas a la mía, los otros aquellos que no piensan como yo. Escucharnos mientras compartimos la comida, nada más”, dijo Diego, cuya idea original dio vida a esta serie.

“La mesa en mi vida ha resultado ser el lugar ideal para debatir, para reflexionar y compartir mis preocupaciones y anhelos con los demás”, resaltó el actor.

“Pan y Circo” es la más reciente serie Amazon Original anunciada por Prime Video para México, y se une a una lista en crecimiento de series aclamadas y populares, como “Cómo sobrevivir soltero”, “De viaje con los Derbez”, “El Presidente”, “Diablo Guardian”, “LOL: Last One Laughing”, “Un Extraño Enemigo” y “El Juego de las Llaves”, junto con otras series como Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Fleabag, Good Omens, Carnival Row y The Marvelous Mrs. Maisel.