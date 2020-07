Denunciaron al hermano de Dybala de robar un auto en Córdoba

02/07/2020 - 21:18 Deportivo

Mientras Paulo Dybala goza de un muy buen presente en lo que fue la reanudación de la temporada de fútbol en Italia con la Juventus –ganó sus tres partidos y anotó un gol en cada uno–, parece que su familia no tiene la misma suerte en Córdoba. Esta semana se confirmó que el hermano mayor de la Joya, Gustavo, fue denunciado por robarse un auto en Laguna Larga, ciudad donde nació el futbolista y donde aún reside su madre con el resto de sus familiares.

El delito habría sido cometido en la noche del pasado domingo 21 de junio, fecha en la que se celebró el Día del Padre. Y la víctima fue Walter Nievas quien, según su relato, al salir de un bar en las cercanías de la terminal de ómnibus se dio cuenta de que su vehículo no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado. En medio de la desesperación, el hombre de 50 años vio cómo desde la calle se le acercó su propio auto, con Gustavo Dybala al volante y dos amigos, quienes se lo devolvieron.

“Estaba Dybala, que era el que manejaba, Maximilano Díaz en el asiento del acompañante y uno más atrás. Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto. Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban”, le relató Nievas.

Claro que en un primer momento Walter no pudo dejar asentada la denuncia en la Comisaría del Departamento de Río Segundo debido a que “había un problema”. “Me dijeron que la señora que tomaba la denuncia no estaba. No me tomaron la denuncia a la noche y al otro día llamé a un abogado. Fui el lunes con él a la comisaría y me tomaron la denuncia al instante”, explicó.

El 22 de julio, Nievas pudo hacer el trámite pertinente, aunque reconoce que hubiera deseado poder hacerlo en el acto, y aseguró que ya fueron citados los testigos del hecho para esclarecer lo sucedido. En cuanto a Gustavo Dybala, Walter informó que el pariente del zurdo de la Vecchia Signora se comunicó con él por celular para explicarle lo sucedido y pedirle que no hiciera la denuncia.

“Lo de anoche fue una cosa de borracho que hicimos con Gonzalo y Maxi. No creo que sea para que me denuncies. También, quiero pedirte perdón. Disculpas. Siempre tuvimos la mejor, no sé por qué me denunciás”, fue el mensaje que recibió Nievas en su WhatsApp.

“Los tengo todos guardados los mensajes. Yo no sé qué hicieron con el auto. Me rompieron el levantavidrios, el tambor de arranque y me forzaron el volante. Ellos me hicieron mucho daño, yo no le hice un daño a nadie. No tengo nada que esconder y no le tengo miedo a nada. Somos grandes como para andar haciendo una cosa así. Yo no tengo confianza como para que me hagan estas cosas. Es muy bajo lo que hicieron. Yo el auto lo uso para trabajar y me lo rompieron”, le recalcó Walter a este medio.

La víctima aclara que al vivir en un “pueblo chico”, todos se conocen, por lo que es común dejar los autos abiertos o incluso con las llaves puestas. “Acá nadie toca lo del otro. Es la primera vez que estoy involucrado en una cosa de estas. Yo no lo hago por prensa ni por plata, yo solo quiero que me paguen los daños. Quiero que se haga justicia, no quiero creer que esto quede así por un apellido. Quiero que me paguen los daños”, manifestó.

Además, el hombre que se dedica a realizar publicidad rodante y tiene una radio en la localidad donde reside desde hace más de diez años explicó que el robo del vehículo fue filmado por las cámaras de seguridad de un banco, pero que para acceder a las imágenes necesita la orden de un juez. Por lo que deberá esperar hasta que la Justicia actúe para ver cómo se resuelve este asunto.