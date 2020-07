Soñaba con ser madre, dio a luz a gemelos y falleció momentos después por coronavirus

02/07/2020 - 21:39 Mundo

Una mujer que soñaba con convertirse en madre, falleció por coronavirus momentos después de dar a luz a gemelos. El estremecedor suceso tuvo lugar en Brasil, país que supera las 60 mil muertes por Covid-19.

Se trata de Larissa Blanco quien tuvo a Guilherme y Gustavo en un hospital privado en Sao Paulo el último sábado. La paciente sufrió una hemorragia masiva que le provocó un paro cardíaco.



La mujer dio positivo por coronavirus el último 12 de junio tras presentar síntomas severos similares compatibles con la enfermedad, informó su esposo, Diego Rodrigues (24).

La salud de Larissa empeoró rápidamente, por lo que tuvo que ser trasladada el 26 de junio a una clínica. En cambio, su pareja que también tenía la enfermedad se recuperó desde entonces.

El hombre contó que estuvo presente en la sala de cirugía cuando ella tuvo a sus hijos. "Larissa vio esa carita maravillosa. Estaba realmente emocionada, ese era su sueño", reveló en diálogo con The Sun sobre el primer nacimiento.

Luego de una complicación menor, dio a luz al segundo hijo. En un momento determinado, Diego dejó a su esposa para acompañar a las criaturas y los médicos corrieron hacia él para informarle que Larissa había sufrido una hemorragia y necesitaba de forma inmediata una transfusión de sangre porque "no estaba logrando salir adelante".

Pese a los incansables esfuerzos que hicieron los médicos por salvar a Larissa, la joven madre no resistió y quedó sin vida.

"El médico dijo que debido al Covid-19 su cuerpo no pudo soportarlo. Estoy angustiado, no puedo sacarla de mi cabeza. Dios le permitió dejar dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas", lamentó Diego.