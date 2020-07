La hermana de Fabián Cubero dio detalles del nuevo conflicto de la ex pareja y culpó a Nicole Neumann

02/07/2020 - 21:51 Pura Vida

Parece que entre Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero no hay un punto de buena convivencia. Y tras unos meses de tranquilidad, llegó nuevamente el escándalo y las denuncias. Ésta vez fue el futbolista quien llevó a la justicia a la modelo.

En Los ángeles de la mañana, contaron que el ex futbolista de Vélez Sarfield denunció a su ex penalmente por no querer dejarlo ver a sus hijas. Andrea Taboada detalló que Nicole no quiso que Sienna, Allegra e Indiana salieran con su papá para festejar el cumpleaños de una de las nenas.

“Es una denuncia penal realizada en el transcurso de la mañana de Fabián Cubero contra Nicole Neumann. Es la segunda, se realizó en Pacheco, en la comisaría de Talar de los Troncos, porque no le entrega a sus hijas”, aclaró la panelista y sumó: “Le correspondía en el día de hoy tener a sus hijas Fabián Cubero para llevárselas a su casa y pasar el cumple de Sienna que es mañana”.

Según Teleshow, para sumar una voz distinta al tema, la angelita se comunicó con la Soledad Cubero, la hermana del deportista, y dio detalles al respecto: “Mi hermano fue a buscar a las nenas porque era lo que tenían acordado por convenido firmado. Él incluso había preparado todo para festejarle el cumple a una de ellas pero cuando fue, la empleada no se las quiso dar por pedido de Nicole”.

“Ahora quiere que Fabián y Micaela se hagan el test de coronavirus pero ninguno de los dos estuvo en contacto con nadie enfermo, ni se fue de viaje ni hizo nada que ameritara hacerse las pruebas”, aseguró. “Le está cagando la vida a mi hermano con todo esto. Realmente es insostenible vivir de esta manera y por eso Fabián hizo otra vez la denuncia”.

“Ella está incumpliendo lo que dice la ley. Y hay muchas otras situaciones. Ella exige que se hagan exámenes de COVID-19 y ella va a trabajar, ha entrado gente a su casa, gente que le ha armado la decoración del cumple de Sienna”.

“Mi hermano está muy angustiado porque nunca puede estar con sus hijas cuando le corresponde y porque él cumple a rajatabla con que está firmado. Es una situación desesperante. Siento que esto no va a tener fin porque hay una persona que está constantemente tratando de hacerle el mal, tratando de ver cómo cagarle la vida a mi hermano”.

En tanto, Nicole salió a defenderse en el programa de Ángel de brito, tras el audio de Soledad. La panelista dialogó a través de WhatsApp con Karina Iavícoli y explicó que Cubero le mandó a hacerse un hisopado porque tuvo un malestar estomacal. “Me lo exige a mí a través de las nenas”, explicó ella. Además, Neumann reconoció que por su parte también le pidió a él y a Viciconte que se sometan al hisopado también para corroborar que no son asintomáticos, ya que ambos tienen contacto con sus hijas.