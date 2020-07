“Soy voluntario para probar la vacuna, porque he visto en primera línea el horror del virus”

02/07/2020 - 22:55 Santiago

El estar trabajando en la primera línea de la lucha contra el coronavirus en el hospital donde es enfermero, y haber experimentado que la vida de sus pacientes se le fuera de las manos, motivó a Joan Pons Laplana, a convertirse en uno de los 10.000 voluntarios que recibieron la prueba de la vacuna contra el Covid-19, que realiza la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Joan dialogó con EL LIBERAL , y aseguró haberle “cogido odio” al virus, por todas las consecuencias indeseadas que está ocasionando, por lo que no dudó cuando le propusieron ser voluntario: “Di un paso al frente y quise poner mi granito de arena”, aseguró.

Del mismo modo, expresó su convicción de que la vacuna será un éxito, por lo que asegura que “el 2021 será el año de la esperanza”, y quiere “que sea el año universal de los abrazos”.

Aún debe esperar un tiempo más para saber si la vacuna tiene éxito, y se somete a constantes análisis, pero se encuentra bien de salud, mientras sigue desarrollando su actividad como enfermero en cuidados intensivos en el Sheffield Teaching Hospitals.

Decisión

Respecto de cómo fue que decidió convertirse en voluntario para que le aplicaran una vacuna experimental, Joan contó: “Estoy hasta la coronilla de esta pandemia, porque toda nuestra vida está en stand by. Como enfermero, estoy trabajando en cuidados intensivos y he visto en primera línea el horror de este virus; en el pico, la vida de mis pacientes se me escapaba de las manos, y viví la ansiedad de no saber qué iba a pasar con el siguiente infectado”.

“Como padre, he visto que el virus les está robando la niñez a mis hijos; como hijo tengo a mis padres en España y estoy muy desesperado por poder viajar y abrazarlos, por eso cuando me mandaron un e-mail pidiendo ayuda, porque buscaban voluntarios para la tercera fase, no lo dudé, di un paso al frente y quise poner mi granito de arena”, justificó.

Y con una indisimulable bronca contó que “el día 5 de junio me pusieron la vacuna, por el odio a este virus y el amor a la vida, que puede más que cualquier cosa que me pudiera pasar”.

Cómo sigue

Respecto de cómo está llevando este proceso, Joan comentó que cada día tiene que tomarse la temperatura, ver si tiene algún síntoma, hacerse hisopados durante la semana, y una vez al mes ir al hospital para un chequeo y un análisis de sangre.

“Lo que están esperando es que alguno de nosotros, de los 10.000 voluntarios, dé positivo, porque es la única manera de probar si la vacuna es efectiva. Por eso, en la tercera fase pidieron específicamente gente que trabajara en primera línea, frente a frente con el coronavirus. Porque es la única manera de tenerla a los pocos meses, porque esta fase tres tarda dos años, y la Universidad de Oxford aprovechó la situación de que somos enfermeros de primera línea, para tener suficientes datos y tomar la decisión a finales de agosto, y si todo va muy bien, ya podríamos tener la vacuna en todas las casas para Navidad, que sería el mejor regalo del mundo”, afirmó.

“Que 2021 sea el año universal de los abrazos”

“Creo que va a funcionar, porque la semana pasada, la Universidad de Oxford sacó un comunicado diciendo que todo iba muy bien, e incluso están haciendo acuerdos para producir la vacuna en otros países, y eso quiere decir que la cosa marcha bien. Yo creo que el 2021, será el año de la esperanza, quiero que sea el año universal de los abrazos, porque todo el mundo está ansioso de poder abrazar a sus seres queridos y comenzar a vivir la vida con esperanza, porque ahora lo que tenemos es un horror”, asegura el enfermero.

Sobre lo que sabe de la vacuna, Joan Pons Laplana explicó que “la Universidad de Oxford vio que el virus era muy similar al virus del resfriado común en chimpancés, entonces cogieron los virus del resfriado común y le añadieron unas proteínas del Covid, y esto es lo que me inyectaron”.