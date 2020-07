Tini Stoessel quedó fuera “de los Gardel” y sus fans estallaron

03/07/2020 - 20:27 Pura Vida

De cara a la nueva edición de los premios Gardel, desde la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), dieron a conocer las nominaciones para la gran fiesta, y grande fue la sorpresa ante la ausencia de Tini Stoessel entre los postulados. Aunque muchos esperaban que estuviera entre los más destacados de la temporada, la joven artista no integra el listado de los mejores, al menos este año.

Al ver esto, los fans de la estrella argentina mostraron su indignación, ya que consideran que los últimos trabajos de la artista merecían ser tenidos en cuenta. Esto motivó a que todos ellos salieran a criticar a los jurados desde sus redes. A medida que pasaba el tiempo, más gente se hacía eco de los mensajes en contra de la ‘no nominación’, y los mensajes que inundaron las redes fueron tomando calor.

Críticas

“Ya no importa el Gardel, concentrémonos en pedir a Tini en premios Juventud”, “Tini no se perdió los Premios Gardel, los Premios Gardel se perdieron a Tini”, “Los premios Gardel no nominaron en ninguna categoría a Tini cuando la rompió toda el año pasado”, fueron algunos de los mensajes que publicaron los seguidores de la ex de Sebastián Yatra.

Sin embargo, los motivos por los que no fue tomada en cuenta fueron que Tini no sacó un álbum completo sino cuatro canciones “sueltas”. Esos temas: “22” con Greeicy, “Suéltate el pelo”, “Fresa” acompañada por Lalo Ebratt y “Oye” a dúo con Yatra, si llegaron a los más alto de los rankings y podrían haber estado en alguna categoría, ya que podrían formar parte de las categorías individuales (Canción del año, Grabación del año, etc.) que estaban disponibles para ella y, sin embargo, en la lista que presentaron los organizadores brilla por su ausencia.

Es así que, mientras en las redes siguen los mensajes de reprobación, la página oficial de los premios confirman que, al no poder haber ceremonia, “la transmisión de los ganadores será en agosto a través de la pantalla de @tntlatam”.

¿Cómo serán los premios?

Este año los galardones que reconocen a lo mejor de la música nacional estarán sujetos a algunos cambios, como que no habrá distinción entre masculino y femenino. Por otra parte, la transmisión del evento se realizará por segundo año consecutivo a través de la pantalla de TNT.

La fecha concreta aun no se ha revelado, pero algunos adelantan que será para mediados de agosto próximo.